10分钟出结果！洛阳各县(市)区市场监管局17个服务点快检食用农产品2100批次

专业设备提供权威检测，百姓吃起来更放心。22日至24日，洛阳市市场监管局在全市范围内组织开展了“你点(送)我检”活动，各县(市)区市场监管局在繁华地段设立了17个食品安全宣传咨询和“你点(送)我检”快检服务点，利用专业设备免费检测市民送来的食材，一般10分钟左右就能得到结果，并对大家在食品安全方面遇到的问题答疑解惑。

专业设备提供权威检测，百姓吃起来更放心。22日至24日，洛阳市市场监管局在全市范围内组织开展了“你点(送)我检”活动，各县(市)区市场监管局在繁华地段设立了17个食品安全宣传咨询和“你点(送)我检”快检服务点，利用专业设备免费检测市民送来的食材，一般10分钟左右就能得到结果，并对大家在食品安全方面遇到的问题答疑解惑。

今日9时30分许，在涧西区南昌路丹尼斯门口的快检服务点，涧西区市场监管局的执法人员正在为一位市民检测刚买的金针菇。经过剪碎、浸泡、试剂反应、数据读取等一系列步骤，10分钟就可测出是否残留农药等有害物质。“东西是安全的，放心吧。”执法人员将结果告诉对方。

洛报融媒记者留意到，根据食材种类的不同，快检的方式也有所区别。比如叶子菜、水果等的农药残留一般都存在于表皮，不会渗透到果肉中，所以检测采样时通常选取其表皮部分，滴上蒸馏水后，放入速测卡中和特殊药片发生反应，根据变色情况进行判断；粉条、腐竹等食材中的吊白块检测，则是用水浸泡后，分别加入3种试剂，通过混合溶液的变色情况进行判断。

11时许，在位于西工区金谷园路长申国际广场门口的快检服务点，西工区市场监管局的执法人员正在快检车上检测市民送来的肉类、蔬菜等食材，还有工作人员为市民讲解食材选购方面的知识。“网上售卖的‘专业试纸’，号称‘几秒就能出结果’，建议市民不要购买。”西工区市场监管局执法人员提醒，用于食品安全检测的试纸、试剂等，都是专业机构提供和制作的，要求比较严格，通过网络购买的“专业试纸”难以辨别来源，有的一张仅需要几毛钱甚至更便宜，测出的结果可能和实际出入比较大，起不到应有的效果。

据悉，3天时间里，各县(市)区市场监管局共出动执法人员380余人次，服务群众13000人次，快检食用农产品2100批次，所有检测项目均合格，并将结果现场告知市民。与此同时，市场监管部门的工作人员通过现场解答、发放宣传彩页等方式，为市民普及食品安全相关内容。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭一璠 文/图)