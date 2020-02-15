洛阳：紧盯预期目标 抓住重点环节 巩固经济持续向好发展态势

昨日，我市召开经济运行分析会，听取10月全市经济运行情况，研究预判下阶段经济形势，部署下一步经济运行重点工作，聚焦10月份、紧盯四季度、决胜全年度，确保完成全年目标任务，继续在全省保持领先位次。 昨日，我市召开经济运行分析会，听取10月全市经济运行情况，研究预判下阶段经济形势，部署下一步经济运行重点工作，聚焦10月份、紧盯四季度、决胜全年度，确保完成全年目标任务，继续在全省保持领先位次。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议，并对做好下一步经济运行工作提出要求。 王琰君指出，今年以来，全市主要经济指标持续回升，经济运行延续向好态势，但也存在部分指标回升力度不足等问题。各级各部门要紧盯目标，进一步认清形势、统一思想，切实增强责任感和紧迫感，积极采取切实管用措施，巩固经济持续向好发展态势，确保实现前10个月预期目标。要紧盯重点，突出抓好重点指标、重点行业、重点企业，围绕工业、农业、建筑业等主要经济指标，加强经济运行监测调度，确保各主要经济指标在全省保持领先，加强对重点企业的服务保障，促进企业稳定生产。要紧盯短板，认真分析研判，围绕消费、进出口、金融等领域综合施策、精准发力，着力破解当前经济运行中的制约瓶颈。要紧盯投资，强力实施“97183”合理有效投资行动计划，加强部门协作，强化要素保障，加快推进重大项目建设，全力扩大有效投资，为全市转型发展高质量发展积蓄力量。 副市长侯占国参加会议。（记者 戚帅华）