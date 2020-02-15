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洛阳召开经济运行分析会 听取今年前7个月全市经济运行情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-02 08:35

　　8月31日，我市召开经济运行分析会，听取今年前7个月全市经济运行情况，研究预判下阶段经济形势，安排部署下一步经济运行重点工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议，并对做好经济运行工作提出要求。

　　王琰君指出，从前7个月经济运行指标和前8个月预计情况来看，全市经济继续稳定恢复，主要经济指标持续改善，但部分指标与“三季度填谷补欠持续向好”要求还有差距。各级各部门要科学研判，认清形势，切实增强责任感和紧迫感，积极采取切实管用措施，抓紧抓实抓细各项工作。要紧盯目标，精准施策，有效破解当前经济运行中的瓶颈制约，强化主体责任，确保实现前三季度预期目标。要突出重点，精准调度，抓好重点工业企业跟踪监测，做好煤电油气运等要素保障，着力强化工业支撑；加强对金融机构存贷款余额、电信业务总量等指标的监测调控，积极主动采取有效措施，确保服务业稳增稳升。要扩大投资，强化支撑，紧盯项目建设不放松，强力实施“97183”合理有效投资行动计划，盯紧盯实515个省市重点项目，开展项目建设“双月攻坚”，确保9月底全市重点项目完成投资90%以上、11月底完成100%，在常态化疫情防控中持续推进全市经济转型发展、高质量发展。 (记者 陈曦)
[ 责任编辑：崔利利]
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