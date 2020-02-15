洛阳市召开第三季度经济运行分析会 部署下一阶段工作

昨日，我市召开第三季度经济运行分析会，听取7月全市经济运行情况，分析当前经济运行存在的突出问题，部署下一阶段工作。 昨日，我市召开第三季度经济运行分析会，听取7月全市经济运行情况，分析当前经济运行存在的突出问题，部署下一阶段工作。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议，就下一步如何抓好全市经济运行提出要求。 王琰君指出，今年上半年，我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，复工复产复商复市有力推进，实现了“出谷转正稳增稳升”的预期目标，但也存在部分指标回升力度不足等问题。各级各部门要紧盯目标不放松，进一步认清形势、统一思想，坚持“以天保周、以周保月、以月保季”，确保实现前三季度预期目标。要紧盯项目建设不放松，科学谋划、精准招商，相关部门加强协作配合，全力推进，为全市转型发展高质量发展蓄后劲强支撑。要紧盯重点指标不放松，逐项梳理财税、投资、工业、农业、建筑业、进出口、消费等主要经济指标，着力突破瓶颈制约，确保工业用电量、工业增值税、商业增值税、住餐增值税等指标明显提速进位；抓好对重点工业企业的跟踪监测，加大煤电油气运等生产要素保障，促进企业稳定生产；积极主动采取有效措施，确保服务业稳增稳升，盯紧经济运行的短板和弱项，做好各项要素和服务保障，为三季度经济增长实现“填谷补欠持续向好”提供有力支撑，确保全市主要经济指标增速持续高于全国、全省平均水平。(记者 李迎博)