洛阳：推进美丽乡村建设 助推县域经济高质量发展

美丽乡村是县域经济发展的基础，越是环境美的村庄，往往越是人气旺、发展快、前景好。

美丽乡村是县域经济发展的基础，越是环境美的村庄，往往越是人气旺、发展快、前景好。

近年，我市以“百村示范、千村整治”工程为抓手，加快建设美丽乡村，让越来越多的乡村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，走上生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，我市将实施美丽乡村建设工程，助推县域经济高质量发展。

突出特色 让乡村更有韵味

入夏以来，栾川县庙子镇庄子村热闹了起来，清澈的河水、郁郁葱葱的树木、整洁美丽的村庄，让前来观光游玩的人们流连忘返。

几年前这里还是一个普通的小山村，村民主要靠种地和外出打工维持生计。近年，该村依托优美的生态环境，通过土地流转、民居改造和环境整治，大力发展特色乡村旅游。如今，这里已是另一番景象：近百个具有豫西特色的农家小院掩映在青山绿水之间，不少村民经营农家乐，人均年收入突破3万元。

改善乡村环境、激活乡村经济、留住浓浓乡愁，庄子村是我市推进美丽乡村建设的一个缩影。近年，我市依托美丽乡村建设，突出地域文化特色，尊重乡村文化肌理，重点打造一批具有特色的美丽乡村。

嵩县黄庄乡三合村依托自然生态、传统民居着力打造具有豫西风貌的“手绘小镇”，村容村貌焕然一新：宜阳县香鹿山镇赵老屯村围绕“特色种植业、乡村休闲游、人居环境好、集体经济强”四篇文章，全力打造“豫西传统民居小镇”；孟津县朝阳镇卫坡村在对清代民居建筑群进行保护修缮的基础上打造民俗文化村落，已经成为乡村旅游新亮点……

依托美丽乡村建设，我市大力发展乡村特色文化旅游产业，吸引投资者参与乡村文化旅游产业发展振兴事业，因地制宜建设一批特色文化小镇、文化产业专业村和文化旅游乡村，让农村别具韵味，吸引四面八方的游客纷至沓来。

环境整治 让乡村更宜居

时值夏日，孟津县小浪底镇明达村，房前屋后不见了垃圾，游园广场绿树成荫，道路沿线野花怒放。不少村民说，过去村里是“村前村后乱堆乱放”，如今“全村是公园、处处是景点”。这些改变，得益于该县全面开展“垃圾清零”行动。

近年，我市全域推进“垃圾清零”，以整洁、有序为基本要求，大力实施“六清一改一提升”行动，积极探索推进市场化运作与村民参与自我管理相结合的农村垃圾处理模式，让农村换新貌、展新颜。

不仅如此，农村垃圾分类也正在成为改善人居环境的新风尚。当下，在实现全域垃圾有效治理的基础上，我市正在试点推行农村垃圾分类。今年，我市在全市20%以上行政村推行垃圾分类，探索推广生活垃圾分类“二次四分法”，着力推进农村垃圾减量化、资源化、无害化治理。

小康不小康，厕所算一桩。近年，我市在全市范围内推进农村旱厕改造工作，各地因地制宜引导农户建设完整下水道水冲式、三格化粪池式、双瓮漏斗式、三联沼气池式等类型卫生厕所，让农村面貌和家庭卫生状况发生了喜人的变化。

此外，我市以全面推进河长制、湖长制为契机，有序推进农村水生态治理，大力开展河流清洁行动，加快实现乡村主要河湖渠塘水质改善，让河流溪涧成为美丽乡村的灵秀所在。

多管齐下 让乡村更美丽

《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，我市将实施美丽乡村建设工程，助推县域经济高质量发展。

实施“多规合一”的村庄规划，高标准建设配套设施齐全的中心村，吸引周边空心村人口集聚。加强以孟津县卫坡村、汝阳县杜康村等为代表的传统村落和古民居保护开发，打造一批乡村文化地标和旅游打卡地。

大力实施“厕所革命”，加快推进城镇污水管网和服务向村庄延伸覆盖，每年打造100个农村人居环境示范样板。到2025年，建成200个左右美丽乡村。

进一步提升村容村貌，着力完善村庄路网、实施见缝插绿、整治公共空间、改造废旧宅院、提升建筑风貌等，持续让农村净起来、绿起来、美起来，切实提升农村人居环境水平和生态质量。（记者 戚帅华）