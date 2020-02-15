洛阳住房公积金上半年主要经济指标情况出炉

近日，市住房公积金管理中心召开半年工作讲评会，分析今年上半年市住房公积金主要经济指标情况，部署安排下半年工作任务。数据显示，受疫情影响，今年第一季度，我市住房公积金提取及放贷数据较去年同期有所下降，随着复工复产有序推进，各项数据已逐渐恢复，且趋于平稳。

近日，市住房公积金管理中心召开半年工作讲评会，分析今年上半年市住房公积金主要经济指标情况，部署安排下半年工作任务。数据显示，受疫情影响，今年第一季度，我市住房公积金提取及放贷数据较去年同期有所下降，随着复工复产有序推进，各项数据已逐渐恢复，且趋于平稳。 近日，市住房公积金管理中心召开半年工作讲评会，分析今年上半年市住房公积金主要经济指标情况，部署安排下半年工作任务。数据显示，受疫情影响，今年第一季度，我市住房公积金提取及放贷数据较去年同期有所下降，随着复工复产有序推进，各项数据已逐渐恢复，且趋于平稳。 据了解，今年上半年，我市住房公积金归集35.07亿元，同比增长11.75%。其中，市本级归集22.30亿元，同比增长10.18%；县区管理部归集12.77亿元，同比增长14.63%。 截至6月末，今年我市住房公积金提取额为25.04亿元，同比增加1.42%。其中，市本级提取额17.16亿元，同比增加0.12%；县区管理部提取额7.88亿元。数据显示，今年1月、2月、3月，我市住房公积金提取额同比有所下降，其中2月降幅最大；从3月开始，我市住房公积金提取额稳步回升，4月、5月、6月均超过了去年同期水平。 截至6月末，今年我市为5139户累计发放公积金个贷19.94亿元，同比增加5.84%。其中，市本级发放11.43亿元，同比增加6.62%；县区管理部发放8.51亿元。数据显示，今年2月，我市住房公积金发放个贷较1月环比降幅较大，并低于去年2月同期水平；从3月开始，我市住房公积金每月发放个贷的数据稳步提升，其中5月、6月已超过去年同期水平。（记者 郭秩铭 通讯员 高峰）