洛阳召开经济运行分析会 听取今年前三季度全市经济运行情况

26日，我市召开经济运行分析会，听取今年前三季度全市经济运行情况，研究预判下阶段经济形势，部署经济运行重点工作。 26日，我市召开经济运行分析会，听取今年前三季度全市经济运行情况，研究预判下阶段经济形势，部署经济运行重点工作。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议，并对做好下一步经济运行工作提出要求。 王琰君指出，今年以来，全市主要经济指标持续回升，实现了二季度“出谷转正稳增稳升”的预期目标，但部分指标与三季度“填谷补欠持续向好”的要求还有差距。各级各部门要紧盯短板弱项，认真分析研判，把各项工作做实做细，继续落实好消费提力行动和各类促消费政策，扩大“古都夜八点”“古都新生活”影响力，多措并举促进文旅消费回补、潜力释放。要紧盯项目建设，强力实施“97183”合理有效投资行动计划，抢抓加快副中心城市建设的重大机遇，科学谋划、精准招商，加快推进重大项目建设，全力扩大有效投资，为全市转型发展高质量发展积蓄力量。要紧盯要素保障，加强精准调度，加快规划、土地、立项等手续办理，统筹协调煤电油气运等生产要素保障，对规模以上、规模以下企业分类施策，促进企业稳定生产。要紧盯运行监管，抓好60户重点企业运行监测，贯彻落实好减税降费政策，加强重点税源监控，在精细化管理上下功夫，严防“跑冒滴漏”，做到依法征收、应收尽收、应减尽减，确保经济运行保持在合理区间。(记者 李迎博)