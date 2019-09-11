洛阳召开经济运行工作分析会

昨日，我市召开经济运行工作分析会，研究预判下阶段经济形势，最大限度对冲疫情影响，确保企业稳健运行、项目有序建设，确保完成全年经济社会发展目标任务。 昨日，我市召开经济运行工作分析会，研究预判下阶段经济形势，最大限度对冲疫情影响，确保企业稳健运行、项目有序建设，确保完成全年经济社会发展目标任务。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议，就下一步如何抓好全市经济运行提出要求。 王琰君指出，各级各部门要强化认识，正确看待疫情带来的不利影响，努力克服疫情对经济运行带来的冲击。要强化措施，加大要素保障力度，有力有序有效推进企业复工复产，推动早日达产达效，加快省市重点项目的建设进度，加大投资强度，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。对我市出台的支持实体经济、服务业、小微企业等政策措施的落实情况，加大督查力度，确保落地见效。要强化保障，按照“一季度止降填谷，二季度出谷见稳，三季度补欠稳升，四季度决战决胜、全面完成全年目标任务”的思路，加大经济运行监测调度力度，紧盯财税、投资、工业、建筑业、房地产、进出口、工业用电量等主要经济指标，着力破解当前经济运行中的制约瓶颈，促进经济运行尽快回归合理区间。要突出部门联动，省市重点项目要集中办公、联审联批、容缺受理，确保各项任务按节点推进，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。（洛阳日报记者 李迎博）