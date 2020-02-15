李亚主持召开市委常委会会议 传达学习习近平总书记近期重要指示 分析经济运行形势部署当前重点工作

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上、在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上、在广东考察时、在中共中央政治局会议审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》时、在中共中央政治局第二十四次集体学习时的重要讲话，关于脱贫攻坚工作的重要指示；分析前9个月经济运行情况，部署四季度重点工作；传达全国、全省扫黑除恶专项斗争推进会精神，研究我市贯彻落实工作；听取问题楼盘和城中村改造遗留问题整改情况汇报，对做好下步工作提出要求。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上、在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上、在广东考察时、在中共中央政治局会议审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》时、在中共中央政治局第二十四次集体学习时的重要讲话，关于脱贫攻坚工作的重要指示；分析前9个月经济运行情况，部署四季度重点工作；传达全国、全省扫黑除恶专项斗争推进会精神，研究我市贯彻落实工作；听取问题楼盘和城中村改造遗留问题整改情况汇报，对做好下步工作提出要求。

会议指出，全市广大党员干部特别是年轻干部要对党绝对忠诚，树立全局观念，狠抓工作落实，着力锤炼“七种能力”，勇于在重大斗争一线、改革攻坚前沿经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。要深刻领会总书记关于改革开放、创新发展的重要要求，积极融入新发展格局，以深化改革提升竞争力，以全面开放注入新动力，以创新引领增加驱动力，确保各项事业不断迈上新台阶。要深入学习总书记关于区域协调发展的重要论述，着力推进洛阳都市圈建设，推进黄河流域生态保护和高质量发展，把强自身与强辐射结合起来，积极谋划打造郑洛西高质量发展隆起带，确保洛阳都市圈建设实现良好开局。要时刻关注科技前沿，加强新技术研究应用，积极谋划量子技术与洛阳特色优势产业的创新融合，努力在新一轮科技革命和产业变革中培育新优势。要切实增强责任感紧迫感，以对党和人民高度负责的态度，咬定目标、全力攻坚，确保脱贫攻坚不获全胜决不收兵。

会议听取了今年前9个月经济运行、重点项目建设、市级领导分包重点项目责任落实、重点民生实事落实及四季度经济工作、项目建设安排等汇报。与会人员结合工作实际作了发言。会议指出，今年前三季度，全市上下认真贯彻落实中央、省委省政府决策部署，在常态化疫情防控中扎实做好“六稳”“六保”“五提”工作，经济社会发展取得新成绩新突破新发展，但也面临不少问题、风险和挑战。要始终坚定高质量发展信心决心，充分认识到洛阳经济社会发展稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，奋力打好四季度“收官战”，确保洛阳各主要经济指标在全省保持领先。要把常态化疫情防控抓得更实，绷紧疫情防控这根弦，提升核酸检测能力，全面做好“外防输入、内防反弹”工作。要把稳定经济运行盯得更紧，着力盯指标、稳主体、提消费、抓项目，抓好要素调度，持续深化“四企”活动，培育发展周末经济、夜间经济、小店经济、“宅经济”等新业态新模式，分行业分领域开展重点项目建设攻坚行动。要积极推进实施洛阳都市圈建设，持续推进产业升级，扩大合理有效投资，抓牢创新第一动力，积极扩大双向开放，务实推进协调联动，用好省支持政策和下放权限，着力构建优势互补的区域产业布局。要着力打赢三大攻坚战，打好防范化解重大风险攻坚战，确保政治安全、经济安全、社会安全、人民安全；如期全面完成脱贫攻坚任务，巩固拓展攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；扎实做好秋冬季大气污染防治，着力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，及早启动今冬明春国土绿化。要认真谋划“十四五”规划和明年工作，及时抓好党的十九届五中全会精神学习宣传贯彻，确保我市“十四五”规划更好体现党中央部署要求、符合洛阳市情，成为科学引领社会主义现代化强市建设的高质量规划。

会议指出，要认真领会全国、全省扫黑除恶专项斗争推进会精神，坚定信心决心，紧盯重点关键，在线索核查、案件侦办、“打伞摧基”、源头治理、常治长效上再发力，加强组织领导，压实工作责任，加强督导考评，强化宣传引导，坚决打赢扫黑除恶收官战，为全市经济社会发展大局提供良好法治环境、社会环境、发展环境和政治环境。

会议强调，做好问题楼盘和城中村改造遗留问题整改，是对“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的巩固深化，是抓好“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动查摆问题整改的重要内容，更是积极回应群众关切、优化发展环境、彰显党委政府责任担当的重要举措。要牢牢把握“以人为本、民生为要，依法依规、积极稳妥，统筹施策、联动发力，压实责任、见底清零，常态长效、动态整治”基本原则，注重分类施策，强化标本兼治，压实工作责任，确保今年年底前基本实现遗留问题清零。

会议还研究了其他事项。(记者 李东慧 智慧)