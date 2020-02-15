全国第三背后的“细心思”和“硬功夫”（洛谭说事）

日前，高德地图联合国家信息中心大数据发展部等权威机构共同发布了《2020第三季度中国主要城市交通分析报告》，在中国主要城市交通健康榜上，洛阳市交通健康指数为70.65%，排名全国第三。

日前，高德地图联合国家信息中心大数据发展部等权威机构共同发布了《2020第三季度中国主要城市交通分析报告》，在中国主要城市交通健康榜上，洛阳市交通健康指数为70.65%，排名全国第三。

这项指数通过各城市“高峰平均速度”“常发拥堵路段里程比”等六项指标进行综合评价，反映城市交通健康状态。早在2018年，该机构还发布过一份“中国堵城排行榜”，洛阳同样位列第三。短短两年，从全国堵城榜单第三至全国交通健康榜第三，这一巨大变化，充分说明城市交通状况得到了极大改善，市民出行更加顺畅。

事实上，对于出行的变化，市民的感受最深。有上班族感慨，与以前比，现在上班耗在路上的时间能节省近40分钟，不少出租车司机也说，从高铁站到机场，贯穿全城还不到20分钟……这些足以说明市民对当前交通状况改变的满意度提升了。

回过头来看，这个全国第三的背后，离不开我们这些年的“细心思”。专门设借道左转道，允许左转车辆借对向车道左转；启用请求式行人过街信号灯系统，让市民过马路“零压力”；推行“区级管面、街道管线、社区管段”，让每条路、每段路都有“路长”负责……从打通城市的每一条“毛细血管”，到交通规划、路网完善、停车场建设等给出系统性方案，正是有了这些精细化管理的纵深推进，城市的交通才随之升级。

除了“细心思”，交通状况优化也离不开我们的“硬功夫”。为何这么说？交通状况的提升最主要是靠路的畅通，而修快速路、建立交桥、打通断头路，哪一项不是“硬骨头”？从古城快速路项目“人歇机不停”创造出的城建“加速度”，到南山大道瀛洲路立交创造提前52天完工的纪录，再到一年打通50条断头路……正是建设者们夜以继日以“硬”克难、以“硬”攻坚，才让一条条道路实现了“微循环”，让“十字+外环”的立体快速路网正在快速形成，也使得洛阳从地图上拥堵的“红”变成畅通的“绿”。

从“最堵第三”到“最健康第三”，洛阳治堵显然已经找准了“药方”，而这只是城市治理的一个缩影。其实，城市治理很多方面的问题，都需要我们用“细心思”和“硬功夫”来破解，期待这次改变，能为我们的城市发展带来更多启示。(新闻观察员 洛谭)