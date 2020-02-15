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“秉持匠心”更能“深入人心” （洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-23 10:16

　　在洛阳博物馆内，3D打印窟龛、洞窟VR体验、精美文物复原……中国三大石窟的首次联袂展出，正在吸引着大批参观者。在现场，丰富多彩的展示手段让观众身临其境，叹为观止。

　　不必千里跋涉，便可一站式欣赏敦煌多彩壁画、云冈双窟雄风，洛阳广大参观者直呼有福气。说有福气，这话没毛病，在这次联展中，能够看到残缺的佛像被复原了，“石窟”竟然轻松走出家门、走向远方了，精美绝伦的敦煌壁画也完成了千里穿越，带上VR眼镜还可以进入石窟与佛像“面对面”。烹制出这样的石窟艺术盛宴，背后凸显的是布展者秉持的匠心，他们通过VR、3D打印等数字化手段，让不可移动的石窟寺文物“活”了起来，“走”了出去。

　　其实，这次联展让人惊奇的地方，正是新技术与古老文物的成功“牵手”，数字化的科技手段突破时空限制，为文物保护和文化传承提供了新思路。正如云冈石窟研究院院长张焯所说：利用老照片、通过最先进的数字技术，进行数字虚拟修复，能够再现石窟艺术原貌；又如龙门石窟研究院院长史家珍所说：龙门石窟仍有近200件珍品散落海外，下一步将充分利用现代科技数字化手段，让遗产信息回归，让文物造像回归。可以说，借助先进科学技术，有利于我们探索出一条数字化文物研究、保护、开发利用的大路。

　　当然，无论是3D打印，还是VR体验，新技术手段的充分应用，背后都离不开文物保护者们的匠心。对于展览本身而言，也只有“秉持匠心”才能让展览更加“深入人心”。以前的文物展品“只能看不能摸”，而新技术的出现让文物变得更“接地气”，也逐渐消除了观众与文物之间的距离感，使传统文化得到更好的传播。这对我们打造“东方博物馆之都”很有启示，让更多博物馆里的文物通过数字技术和虚拟技术的结合，开拓出新的展览形式，营造出更具沉浸式的体验，让观众近距离与展品接触，从而增强展览效果。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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