画好老有所养的同心圆（洛谭说事）

我市建成“乐养居”61个，超额完成年度任务。近几年，从公办养老机构“兜底线、保基本”，到打造具有洛阳特色的“乐养居”养老服务品牌，再到放开市场引入外地知名养老服务企业……多渠道、宽领域扩大养老产品和服务供给，让人看到洛阳正在聚各方之力画好老有所养这个同心圆。

我市建成“乐养居”61个，超额完成年度任务。近几年，从公办养老机构“兜底线、保基本”，到打造具有洛阳特色的“乐养居”养老服务品牌，再到放开市场引入外地知名养老服务企业……多渠道、宽领域扩大养老产品和服务供给，让人看到洛阳正在聚各方之力画好老有所养这个同心圆。

养老是一项重要的民生工作，随着我市人口老龄化进一步加深，家庭规模变小，社会化养老的重要性日益突出，机构养老的需求越来越旺盛。根据我市相关数据显示，入住养老机构日益成为重要的养老方式。因此，养老机构的数量够不够、服务好不好，一直是市民关注的焦点。

不久前，民政部发布了新修订的《养老机构管理办法》，并将于今年11月1日起施行。新修订的《养老机构管理办法》，同样是从各个方向围绕老有所养这个同心圆在发力，从养老机构的功能定位到申报程序、运营管理、服务规范等各方面，对养老机构服务中存在的问题予以规范，其中规定养老机构不仅要提供生活照料服务，还应提供护理服务；允许公办养老机构交由社会力量运营管理……这些都有助于推动机构养老服务与时俱进地发展。

其实，我市早已将养老作为全市重点工作，正在加快健全“以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合”的多层次养老服务体系，提出力争到2022年，实现城市社区养老服务设施全覆盖、农村养老服务功能全覆盖的目标；并鼓励公建民营、社会举办等多元化养老机构建设运营模式。最关键的是在很多养老服务中心内，老年人体会到了真真切切的关爱，放松心情有书画室、按摩理疗室等；日常生活中不但有创新性的“十助二护”(助浴、助餐、助洁、助医等)服务，还有“互联网+医疗”服务；在饮食方面，饭菜干净卫生，营养搭配合理，低盐、低油的烹调方式很适合老年人……可以说，从“有保障”到“更完善”，洛阳正在把暖心服务做到更多老年人的心坎上。

“但得夕阳无限好，何须惆怅近黄昏。”养老不是一个人、一个家庭的事。只有多方合力，为养老提供更加多元化的服务，养老事业才能更贴心、更有“人情味儿”，才能让每一位老人都拥有高质量的幸福生活，坦然拥抱“夕阳红”。(新闻观察员 洛谭)