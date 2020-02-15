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将网络关注度变为城市竞争力（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-12 08:32

　　这个国庆中秋假期，洛阳又火了一把：8天时间，接待游客超702万人次，实现旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%。其中，隋唐洛阳城国家遗址公园接待游客13.47万人次，同比增长460%，应天门更是成为游客争相打卡的“新地标”。

　　游客人数迅速增长，背后是超高关注度的带动。因为央视秋晚的缘故，假期前两天，微博、今日头条的央视秋晚与洛阳的相关热门话题总阅读量超60亿次……这直接带火了一座城。据统计，9月网民相关检索量同比增长8倍，环比增长235倍，近90天全国游客对洛阳的关注度增加了1780倍，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前10名，“网红城市”成为当之无愧的标签。

　　当然，洛阳不只是在网上红，超高的关注度也不只是体现在数字上。在做好疫情防控，全国同期旅游收入按可比口径同比恢复69.9%的情况下，洛阳旅游收入能实现6.49%的同比增长，尤为来之不易，也显示出洛阳将央视秋晚带来的关注度转变为城市竞争力的努力与探索。

　　以隋唐洛阳城国家遗址公园为例，它不只让游客来了能看看央视秋晚录制时的360度全景舞台，还“趁热打铁”推出了唐风唐韵的“盛世大唐迎宾礼”“万国朝贺”“大唐华服秀”等夜间演出，以及“开城门仪式”“神都志·应天长歌”等演艺活动。放眼整个洛阳城，夜晚可乘坐画舫畅游伊河，欣赏龙门夜景；可驻足洛邑古城，观赏令人惊艳的“洛水惊鸿”；可在老城十字街品尝各种特色美食……白天在洛阳城里品历史，晚上到各个景点赏演出，多元的项目为游客带来了全新体验。说白了，洛阳力推的“古都夜八点”“古都新生活”文旅消费活动，在持续放大“引力效应”，让我们能够留住更多游客，让他们愿意在洛阳多待几天。

　　有人说，在媒体传播方式加速变革的今天，想了解一座城市，只需要几秒钟。善于经营城市的人，往往会抓住这几秒钟的机会，乘势而上讲好不同层面的城市故事，就像众多网友晒出的镜头中的洛阳，有的美食鲜香诱人，有的夜景璀璨，有的市井生活气息十足。深挖得天独厚的优势，传播好城市的特色，就能将线上流量加快转变为城市竞争力，让洛阳这座城越来越频繁地出现在网络热搜中。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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