“重体验”方能聚人气（洛谭说事）

改造提升后的贴廓巷文化步行街近日开街，成为我市新“网红”打卡地。作为我市首条红色文化主题的步行街，它既充分融入了红色文化、河洛文化、运河文化、民俗文化，又增添了“东方红”“复兴号”等元素，超强的体验感为这条老街重新引来了人气。

改造提升后的贴廓巷文化步行街近日开街，成为我市新“网红”打卡地。作为我市首条红色文化主题的步行街，它既充分融入了红色文化、河洛文化、运河文化、民俗文化，又增添了“东方红”“复兴号”等元素，超强的体验感为这条老街重新引来了人气。

注重游客体验感，是今年以来我市几条步行街改造升级的一个共同特点。从民国风浓郁的涧西广州市场步行街，到以盛唐风格为主题的铜驼暮雨商业街，再到主打新中式风格的西工小街步行街……可以说，这些步行街的改造升级都体现出一种高品质的“体验式消费”，都希望通过改造升级来重聚人气、提振消费活力。

众所周知，步行街关键词是“步行”，它不同于商场、影院这样的独立空间。它的建筑包含城市发展的历史脉络，它的道路连接着城市很多节点和角落，可以让人徜徉在城市独特的空间里，沉浸于与众不同的文化气息中，而这恰恰在快节奏的现代城市中，成为一种新的需求。对洛阳这样一座历史文化底蕴深厚的城市而言，更需要有几条这样的特色步行街来展示城市魅力。

从目前我市改造升级后的几条步行街来看，将观光与休闲结合，将现代与历史结合，将时间与空间结合，着力塑造有历史记忆、文化脉络、洛阳特色的商业文化景观，有利于增强游客的体验感。而注重“体验式消费”，也是全国步行街改造提升的导向，今年7月商务部公布的改造升级后的“全国示范步行街”，都不再是简单的让消费者买买买，而是让游客有更多的体验和感受。比如，重庆解放碑步行街依靠当地商贾云集、人文荟萃的风土人情，推进商旅文联动；南京夫子庙步行街很多老字号搭上了“网红快车”，成都宽窄巷子步行街在遍地美食的基础上，彰显浓厚的历史文化气息……

其实，每当我们到一座城市，都想去当地最繁华最时尚的地方走走看看，而步行街往往扮演的就是这样的角色，它承载着人们关于城市过往、关于现代生活、关于未来的想象。对很多人来说，只有逛了步行街，才算真正去过一座城市。期待洛阳的步行街能在“古今辉映、诗和远方”的城市形象中有更高的“颜值担当”。(新闻观察员 洛谭)