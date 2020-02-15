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“限塑”升级，就该落地有声（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-21 08:31

　　“限塑”再升级！我市印发《洛阳市加快白色污染治理实施方案》，年底前，城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止提供使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。从“限塑”严格程度来看，这次洛阳的决心不小。

　　很多人都有这样的经历，逛超市时，往往还没想好买什么，就先随手扯几个塑料袋。随着快递、外卖的兴起，塑料餐具、塑料盒等塑料制品的消费量十分惊人，而由此造成的环境污染，与公众期待的青山绿水背道而驰。洛阳今年被列为全省白色污染治理试点城市，这意味着治理白色污染，我们必须走在前面，因此，“限塑”升级很有必要，也很紧迫。

　　应当看到，与预期相比，现实中“限塑令”的执行效果还难言理想。在我市的一些超市、便利店内，还有大量保鲜膜、保鲜袋等塑料制品，一些商超内“限塑令”成了“卖塑令”也是普遍现象……现在，从商超等源头禁止提供不可降解塑料袋入手，自然是正中要害，但要执行下去，就该落地有声。

　　源头上加强管控是关键环节。生活中，塑料袋因为方便、便宜而大行其道，又缺乏合适的替代品，都是导致难以禁绝的症结所在。这就倒逼塑料产业链转型升级，积极研究替代品，在质量、价格等方面更好地满足需求，同时市民们也可以提高购物袋的循环利用率。当然，禁止使用不可降解塑料袋并不是一刀切，我们有一整套从生产、使用到回收，从政府、市场到个人，从强制性整治到引导使用习惯的有效举措，只要执行方式接地气，效果就值得期待。

　　有人说，“限塑令”实施12年来，其实际效果不尽如人意，这次要最大程度吸取教训。如今，“限塑”升级，让人们对“绿色”取代“白色”有了更多期待。政策“指挥棒”明确了方向，接下来还需要社会各方力量配合、支持，才能真正令行禁止、落地有声。不妨从当下做起，使用布袋子、菜篮子逛超市、菜市场；主动选择使用可回收、降解的绿色环保塑料制品，积极参与“围剿”白色污染。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩]
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