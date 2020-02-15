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以“洛阳速度”拥抱“立交时代”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-27 08:54

　　你好，“立交时代”！

　　随着王城大道快速路瀍涧大道立交通车，我市10天投用5座立交，洛阳城市建设者用“洛阳速度”向副中心的“立交时代”致敬。

　　立交桥是空中的桥，是立体的路，是桥与路的相交，是路与路的相逢。每一座立交桥，一头连着市民的通畅出行，一头连着城市的品位形象。在交通拥堵“城市病”凸显的今天，立交桥代表的立体交通模式，既是洛阳“大交通”格局基础设施的标配，也是副中心向现代化城市进阶的象征。

　　曾经，洛阳的交通，让人感觉“世界是平的”，偌大的城市，只有九都路定鼎立交拿得出手。立体交通的欠缺，加上快速路网的不足，路网通连度不高，形成洛阳的历史“欠账”。发展的短板要补，历史的“欠账”要还，不在大提速中“赶上时代”，加快提升城市综合承载力，就难免在新一轮区域竞争中落伍，难以承载打造全省增长极的梦想。

　　近年，我市持续开展城建重点项目“双月攻坚”行动，中心城区城建提质按下“快进键”，快速构建起“十字+外环”的立体快速路网，相继建成和在建的有五龙沟立交、南昌路滨河北路立交、谷水立交等34座立交，洛阳地铁1号线首列车也已试跑成功，给城市增添了立体空间感，让副中心有“颜值”有“气质”，都市味儿更浓。第一条快速路、第一座四层立交桥、第一条地铁……很多“第一”曾经“那么远”，如今“这么近”。

　　“早完工一天就早便民一天。”当古城快速路项目“人歇机不停”，创造两个“9个月”的加速度，当南山大道瀛洲路立交项目啃下涉铁施工的“硬骨头”，创造提前52天完工的纪录，当建设者“跑都不行，感觉每天都在冲刺”，人们不难读懂“洛阳为什么能”的关键密码，也不禁感谢那双新时代的大手，在洛阳背后猛推了一把，让城市能级提升，在“立交时代”“加速跑”。

　　奋斗未有穷期，发展永无止境。发展立体交通，打造外联内畅交通网，推动城市建设补短板、提品质、惠民生，我们还有一段长路要走。以“洛阳速度”拥抱“立交时代”，需要始终紧盯项目建设这个“牛鼻子”，大力弘扬进取精神、拼抢精神、攻坚精神，树牢质量标准，接续开展“年底冲刺”项目攻坚行动，一个个工程节点去攻克，一个个重点项目去落地见效，把洛阳城市建设的一张张美好蓝图变成现实！(孙利华)
[ 责任编辑：马佳佳]
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