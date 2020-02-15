定鼎北路跨陇海铁路立交桥桥面为啥挖坑？这是……

近日，有市民路过定鼎北路跨陇海铁路立交桥时发现，大桥东西桥面均是半封闭施工，有施工人员将路面切开凿坑，并浇筑水泥。这是什么项目？网上网下引发人们猜测，有人说在建廊桥，还有人说在建行人观景步道。

近日，有市民路过定鼎北路跨陇海铁路立交桥时发现，大桥东西桥面均是半封闭施工，有施工人员将路面切开凿坑，并浇筑水泥。这是什么项目？网上网下引发人们猜测，有人说在建廊桥，还有人说在建行人观景步道。

23日上午，记者在该立交桥看到，东西桥面最内侧车道已经被围挡。桥南段围挡区域内，每隔七八米，桥面就被切开一个长方形浅坑。而在桥北段围挡区域内，不少长方形浅坑内已固定好钢筋网，施工人员在此基础上浇筑起约25厘米高的水泥基座，现场还有大型吊机作业，将一根根直径一米多、长约十米的管道顺长摆在桥面。

记者从洛阳热力有限公司解到，该工程是引热入洛供热管网跨越定鼎北路陇海铁路立交桥项目。

“为了加快推进引热入洛，让热源进入中心城区实现管网互联互通，城区热源共享，提高城市供热保障能力，经过审批，定鼎北路跨陇海铁路立交桥桥面敷设供热管网，也是我市首次在城区立交桥桥面敷设供热管道。”该公司相关负责人说。

记者了解到，截至目前，瀍涧大道及唐宫路均敷设有供热管网，但因为陇海铁路线相隔，两侧管网未能有效互联互通，一直处于卡脖子状态，这也导致引热入洛的热源无法送达陇海铁路以南定鼎路以西的城区。项目完工后，将实现供热东区、西区供热管网联网，孟津热源与偃师热源互联互通，有力保障洛阳市区陇海线以南区域的冬季用热。

对于桥面安全问题，该负责人说，热力管道的垂直荷载及轴向荷载均满足该立交桥设计荷载要求，这也是目前加快引热入洛的最优方案。(洛报融媒记者 王博东)