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11月底前，洛阳王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段高架主线将通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-07 10:03

　　今日，在唐寺门立交钢架林立的施工一线，张越带领测量队员们扛着仪器，行进于各施工区域，爬高上低地进行测量、放样成了他们这个国庆中秋假期的常态。

　　张越是施工单位中铁十五局城建公司项目组的测量班班长。虽然家就住在洛阳，但为了工程尽快推进，他和200余名建设者一起主动选择留工地、坚守岗位。“目前正值冲刺年度任务目标的的关键时刻，任何一个岗位都不能丝毫懈怠，我是班组长，更要带头，大家都希望项目早日完工，市民早日享受便捷通畅的交通。”张越的话反映了广大建设者的共同心声。

　　洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，国庆中秋假期，在确保施工安全的情况下，洛阳各城建重点项目施工均保持常态攻坚状态，现场依旧忙碌，各种机械设备轮班作业，假日不停工，全力以赴赶工期，确保顺利完成全年目标任务。

　　在王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段，虽然在“十一”前完成辅道通车，有效保障了市民游客假期上下连霍高速，缓解周围交通压力，但主体工程仍在紧锣密鼓抢工中。

　　“下一个目标节点是在11月底实现该段快速路高架主线通车，时间紧、任务重，必须抓紧一切时间追赶施工进度。”参建单位河南省安装集团相关负责人介绍，由于项目涉及桥梁，难度系数更大，在节点工期十分紧迫的情况下，项目部超前谋划、群策群力，制定了周密的盖梁施工方案，班子成员细化责任、倒排工期，在保证安全质量文明施工的前提下不断刷新施工进度，实现假期的坚守。

　　该负责人介绍，在10月1日当天，省安集团项目部还举行了升国旗仪式，激励广大建设者发扬“三种精神”，以饱满干劲和辛勤汗水向祖国母亲献礼，也教育广大建设者增强家国情怀，更加注重安全施工、文明施工，守护好每个人的小家庭，共同为祖国大家庭建设发展作出更大贡献。

　　国庆中秋假期天公不作美，阴雨连连。在古城快速路东延至开拓大桥段、玻璃厂路改造提升、火炬大桥等重点工程建设一线，广大建设者也都在确保雨天施工安全的同时，克服天气带来的不便，围绕项目工期既定目标，争分夺秒坚持施工，力争把天气造成的工期影响降到最低。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，为确保节假日期间施工安全，该局成立了8个安全生产文明施工督导组，由局党组成员带队，不间断对各施工现场的安全生产和扬尘治理工作进行督导检查，及时发现并消除施工安全隐患和扬尘污染问题，有力地保障了节日期间工程的顺利进行。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 高江鹏 焦梦湖）
[ 责任编辑：马佳佳]
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