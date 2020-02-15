明日起，洛阳中州路下穿王城大道工程围挡施工 多条公交临时调线

今日，记者从市公交集团获悉：接王城大道建设指挥部通知，中州路下穿王城大道工程将于2020年9月10日至12月31日实施，围挡施工期间部分公交线路临时调线。

今日，记者从市公交集团获悉：接王城大道建设指挥部通知，中州路下穿王城大道工程将于2020年9月10日至12月31日实施，围挡施工期间部分公交线路临时调线。

具体调整方案如下：

9路：去程从东花坛发车，沿原线至中州中路纱厂南路口后，改走纱厂南路、凯旋西路、涧东路、中州西路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

11路：去程从洛阳站发车，沿原线至纱厂南路中州中路口后，改走纱厂南路、凯旋西路、辽宁路、珠江路、延安路恢复原线运营；回程从瀛洲路丽春路口发车，与去程线路一致至凯旋西路纱厂南路口后，改走凯旋西路、八一路、中州中路恢复原线运营。

23路：去程从九都东路启明南路口发车，沿原线至凯旋西路八一路口后，改走八一路、中州中路、纱厂南路、健康西路、王城大道、纱厂西路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

32路：去程从南苑路南昌路口发车，沿原线至辽宁路黄河路口后，改走辽宁路、凯旋西路、纱厂南路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

34路：去程从中州东路机车厂东路口发车，沿原线至中州中路人民西路口后，改走人民西路、凯旋西路、解放路、牡丹桥、隋唐城路、积翠北街恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

40路、50路：去程从春晴路金谷园路口发车，沿原线至中州中路人民西路口后，改走凯旋西路、辽宁路、珠江路恢复原线运营；回程与去程线路一致，至凯旋西路八一路口后，改走八一路、中州中路恢复原线运营。

59路：去程从西关发车，沿原线至中州中路纱厂南路口后，改走纱厂南路、凯旋西路、王城大道、行署路、辽宁路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

15路、101路、102路：去程从谷水西、103路去程从武汉南路蓬莱路口北发车，沿原线至中州西路黄河路口后，改走黄河路、辽宁路、凯旋西路、纱厂南路、中州中路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

市公交集团提醒，上述线路将根据施工进展情况适时进行优化调整。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)