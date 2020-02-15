“洛阳速度”！10天内第五座立交投用 王城大道快速路瀍涧大道立交通车

今日上午9时，洛阳市王城大道快速路瀍涧大道立交通车，同时也标志着瀍涧大道东西向主线全面贯通，道北区域快速路网进一步健全。

今日上午9时，洛阳市王城大道快速路瀍涧大道立交通车，同时也标志着瀍涧大道东西向主线全面贯通，道北区域快速路网进一步健全。

“王城大道快速路瀍涧大道立交成为近10天内中心城区通车的第五座大型立交，再次彰显了‘洛阳速度’。”洛阳市住建局相关负责人介绍，王城大道快速路瀍涧大道立交是一座4层大型互通立交，其中王城大道快速路南北向主线位于地上2层，转向匝道位于地上3层，瀍涧大道东西向桥梁位于地上4层，地面1层为辅助转向通道。

王城大道快速路南北向主线，已经在去年“十一”前实现了通车。此次新通车的东西向的瀍涧大道主线西起二乔路，向东飞跨王城大道快速路后落至地面，在英雄路路口与现状瀍涧大道主线连接，东西向全长2.1公里，高架断面主线结构双向4车道。同时，王城大道快速路瀍涧大道立交的北向东、南向东、东向南3条转向匝道也同步投用，其中北向东匝道施工较为复杂，在由北往南驶出王城大道快速路邙岭隧道口后，走右侧匝道，向南过石油路后掉头向东行驶。

同时，随该立交一同完工投用的，还有王城大道快速路与洛阳火车站北广场连接线工程，市民、游客未来前往洛阳火车站将更加方便。根据方案，王城大道快速路与洛阳火车站北广场连接线主线在瀍涧大道立交处向东转向，随后上跨国花路，在瀍涧大道与英雄路交叉口西侧落地，接入现状瀍涧大道，全长900米。该连接线主线为高架结构，设计时速为60公里，地面辅道、匝道设计时速均为30公里。

在该立交建设中，还在洛阳市政施工领域首次采用了顶推法技术铺设桥梁。“该立交离陇海铁路距离较近，同时已通车的王城大道快速路车流量巨大，对周边区域通行保障作用重要。假如采用传统施工方法，必然需要南北向快速路断行。”洛阳市住建局相关负责人介绍，为避免瀍涧大道东西向桥梁铺设对市民通行造成影响，同时也考虑到现有陇海铁路桥承重能力，经过反复比选，瀍涧大道东西主线跨王城大道快速路段采用顶推法施工。

王城大道快速路瀍涧大道立交完工后，也全面提升了瀍涧大道的通行能力。至此，瀍涧大道彻底打通，成为道北地区又一条东接三川大道、西至丝路大道、贯通东西的城市主干道。同时，瀍涧大道分别与南北向的周山大道、王城大道快速路、定鼎路、新街等南北向主干道有效串联，全面带动道北地区交通发展。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 谢胜利）