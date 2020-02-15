瀍涧大道立交桥无桥墩支撑是否存安全隐患？丨百姓呼声每日简报

10月13日0时--10月13日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计310条，已回复的帖子101条，未回复帖子209条。其中，市文物局、市司法局、市税务局、市热力公司、市城市管理局、市住房和城乡建设局等单位回复积极。

10月13日0时--10月13日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计310条，已回复的帖子101条，未回复帖子209条。其中，市文物局、市司法局、市税务局、市热力公司、市城市管理局、市住房和城乡建设局等单位回复积极。

【热帖】

· 建议王城公园引进几只我国特有的珍稀灵长类动物金丝猴

· 市中医院要求透析人员做核酸检测，是市里的要求吗？

· 瀍涧大道立交桥无桥墩支撑，是否存在安全隐患？

· 2020年养老资格认证开始了吗？

· 按面积一次缴纳4个月的采暖费合理吗？

· 如何申请法律援助？

· 哪里可以开具三年内无重大交通责任事故证明？

· 2021年的居民医保可以在支付宝上缴费吗？

· 万安山曹魏大墓对外开放吗？

· 古城路三川大道至光武大道段工程进度如何？

· 洛阳铁路信息工程学院有拆迁计划吗？

【已回复】

1. 建议：王城公园引进几只我国特有的珍稀灵长类动物金丝猴。

市城市管理局回复：金丝猴是我国特有的珍稀灵长类动物,属国家一级保护动物,目前全国动物园圈养数量大约400余只,我园目前正在积极加强场馆建设,争取创造优良的饲养条件,同时也正在通过多个渠道,积极联系相关单位对该物种的引进。

2. 咨询：市中医院要求透析人员做核酸检测，是市里的要求吗？

市卫健委回复：我委工作人员已与诉求人电话沟通，告知诉求人医疗机构要求新住院患者及陪护人员进行核酸检测是国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》中的要求，希望大家可以理解配合，诉求人表示理解。

3. 咨询：瀍涧大道立交桥无桥墩支撑，是否会存在安全隐患？

市住房和城乡建设局回复：瀍涧大道立交设计及施工方案已通过层层专业论证，不存在您所担心的隐患。且立交建成后将设置限高、限重设施，禁止大型载重车辆上桥。

4. 咨询：2020年养老资格认证开始了吗？

市人力资源和社会保障局回复：洛阳市2020年度离退休人员退休待遇领取资格认证工作尚未开展。具体时间我中心将会通过市级媒体告知。

5. 投诉：暖气费按面积收费一次缴纳4个月的采暖费合理吗？

市热力公司回复：按照“洛发改价管[2013]12号”文件规定，城市居民分户计量收费实行两部制热价，即采暖费用由“基本热费+计量热费”两部分组成。基本热价为0.054元/日/平方米，为固定费用；用热业主计量热价为0.142/千瓦时，根据用热业主热计量表上计量的用热量收取。每年在采暖期开始前分户计量用户先按照面积进行采暖费的预交费，等采暖期结束后再进行结算多退少补。热费的计算方式为：基础热=房产证x面积系数(多层90%、小高层86%和高层82%)x0.054(元/日/平方米)x121天(用热天数)；计量热费=0.142/千瓦时x用热量。如还有其他供热相关问题可拨打我公司二十四小时热线电话咨询。

6. 咨询：如何申请法律援助？

市司法局回复：建议您就近前往所在县区的法律援助接待大厅或公共法律服务中心进行咨询。如符合法律援助条件应携带诉状、立案证明、社区或村委会开具的经济困难证明、申请人身份证或户口本前往立案法院所在辖区的法律援助中心进行申请。

7. 咨询：哪里可以开具三年内无重大交通责任事故证明？

市公安局回复：根据《洛阳市人民政府办公室关于取消45项市政府部门证明事项的通知》，为全面贯彻落实党中央、国务院关于减证便民、优化服务的决策部署，进一步提高政府公共服务水平，方便企业和群众办事创业，为加快推进副中心城市建设营造一流的政务环境、服务环境和营商环境，更好的便民、利民、惠民，市政府决定取消45项市政府部门证明事项。目前公安部门不再办理“三年内无重大交通责任事故证明”，申请人到交通局办理相关业务时，由交通局工作人员直接通过网络查询，若您有其他疑问，您可向洛阳市交通局咨询。

8. 咨询：2021年的居民医保可以在支付宝上缴费吗？

市税务局回复：2021年度的居民医保可以在支付宝“社保缴费”模块缴纳，也可通过银行网点实时缴费、税务办税服务厅自助终端、微信公众号“河南税务”缴费。

9. 咨询：万安山曹魏大墓对外开放吗？

市文物局回复：曹魏大墓二号墓并没有进行考古发掘。而且一号墓发掘现场现在也不对外开放。

10. 咨询：古城路三川大道至光武大道段工程进度如何？

市住房和城乡建设局回复：古城快速路(三川大道至光武大道段)建设工程计划于2021年花会前全线通车；古城路三川大道立交已列入2021年城建计划，将于今年完成前期手续办理工作，2021年开工建设。

【尚未有结果】

1. 咨询：洛阳铁路信息工程学院有拆迁计划吗？

【网友建议】

建议：优化古城路与西府西街路口信号灯设置

网友：早高峰期间古城路与西府西街路口左转车辆压车严重，一个路口6个信号灯都没有过去，部分公交车、私家车加塞，存在交通安全隐患，建议增加该路口信号灯左转时长。

建议：完善龙门镇裴村北边直通中赫的道路

网友：洛龙区龙门镇裴村北边有条直通中赫的道路，很多居民都是从这条路通往三川大道或科技大道，由于这个路口处于拐弯处，路中间的绿化带较高，通过路口时两侧来车看不到，存在安全隐患。建议完善该路口，修剪周边绿化带或增设交通信号灯。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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