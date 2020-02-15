针对青岛最新出现的疫情，洛阳如何应对？丨百姓呼声每日简报

10月12日0时--10月12日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计287条，已回复的帖子73条，未回复帖子214条。其中，市卫健委、市文物局、市商务局、市旅发集团、市医疗保障局、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

10月12日0时--10月12日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计287条，已回复的帖子73条，未回复帖子214条。其中，市卫健委、市文物局、市商务局、市旅发集团、市医疗保障局、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

【热帖】

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【已回复】

1. 建议：针对青岛最新出现的疫情，洛阳如何应对？

市卫健委回复：感谢您对我市疫情防控工作的关注和支持！针对近期青岛市出现的疫情，我市各级疫情防控部门高度重视，严格按照市疫情防控指挥部的要求做好疫情防控工作，市疫情防控指挥部及疾控部门也会根据情况发布相关提示。市民朋友们不要过度恐慌，日常生活中坚持做好个人防护，提高防护意识，不到中高风险地区去，如发现疑似症状人员，积极配合相关部门做好疫情排查和防控措施。

2. 咨询：洛阳博物馆前的天枢是原址吗？

市文物局回复：洛阳博物馆前的天枢为意向性设计。天枢遗址位于隋唐洛阳城轴线端门以南靠近洛河北岸，经过一千多年由于洛河摆动天枢遗址已不复存在。

3. 咨询：国庆中秋节假日加班工资如何计算？

市人力资源和社会保障局回复：人社部明确国庆中秋加班工资怎么算：10月1日至4日加班发3倍工资。9月19日，人社部就2020年国庆节、中秋节假期加班工资计算问题进行明确。10月1日至4日，用人单位安排劳动者加班的，应按不低于工资的300%支付加班工资报酬。10月5日至8日，用人单位安排劳动者加班的，应先安排补休；不能安排补休的，应按不低于工资的200%支付加班工资报酬。在10月1日至8日期间，用人单位未安排劳动者工作的，按原有工资计发方式处理。

4. 咨询：洛阳机场秋冬季航班换季如何调整？

市旅发集团回复：10月25日航班起，洛阳计划新增洛阳直飞南昌、哈尔滨、天津、西双版纳、福州、兰州等航线，加密洛阳直飞宁波、乌鲁木齐、昆明等航线。具体航班换季调整信息以换季后实际执飞为准。

5. 咨询：嵩山路上是否有建大型农贸市场的规划？

涧西区回复：根据市政府近期将出台的相关文件精神，拟在城市建成区每3万～5万人规划建设一个农贸市场，以方便周边居民生活。目前市相关部门正在做整体规划，对需建、可建的合适地理位置，拟建设一批高标准的农贸市场。

6. 咨询：洛阳五期总规划出台的时间节点？

市自然资源和规划局回复：从2018年下半年开始，按照国家和省全面深化改革总体要求，各市、县要编制国土空间总体规划，不再单独编制城市总体规划和土地利用总体规划。目前，我市正在按照自然资源部、河南省自然资源厅工作安排以及市委市政府工作部署，积极推进国土空间总体规划编制工作，目前已按照省自然资源厅发布的《河南省市县国土空间总体规划编制导则(征求意见稿)》形成初步方案。按照自然资源部对国土空间规划工作的总体安排，部里将会出台相关的技术标准，有关问题可关注自然资源部网站。

7. 咨询：1岁多宝宝怎么办理医保？

市医疗保障局回复：持户口本、父母的参保证明(可在本地社保部门业务大厅自助打印)到工作单位所在地的县(市、区)社保中心办理参保登记手续。而后可采取洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费、税务办税服务厅自助终端缴费、网上税务局 APP 缴费、网上申报缴费(http://henan.chinatax.gov.cn)、微信关注“河南税务”公众号缴费、支付宝城市服务自然人社保征收等方式缴费。由于信息系统整合等原因，今年缴费开始时间延期，建议本月下旬再办理参保登记及缴费。

【尚未有结果】

1. 咨询：伊滨区林校新校区何时开建？

2. 投诉：军安小区一期今年能否供暖？

市热力公司回复：经了解，目前我公司正在和政府相关部门协商小区供暖事宜，如有进展将第一时间公布。

【网友建议】

建议：陇海立交桥下北向南人行道护栏加装反光标志

网友：陇海立交桥下北向南(王城大道到棉麻路段)夜间漆黑一片，没有路灯，骑电动车经过时存在安全隐患，已有市民骑车经过时撞到了护栏上，十分的危险。建议相关部门能在该处人行道护栏上加装反光标志。

建议：整治正大西区金城寨街与展览路交叉口电动车乱停乱放现象

网友：正大西区金城寨街和展览路交叉口，麦格蓝幼儿园门前，电动车不按规则停放，导致行人无法正常通行，建议相关部门加强整治。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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