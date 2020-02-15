启明北路什么时候建成通车？丨百姓呼声每日简报

9月29日0时--9月29日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计200条，已回复的帖子74条，未回复帖子126条。其中，市住建局、市教育局、市城市管理局、洛龙区等单位回复积极。

9月29日0时--9月29日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计200条，已回复的帖子74条，未回复帖子126条。其中，市住建局、市教育局、市城市管理局、洛龙区等单位回复积极。

【热帖】

· 洛浦公园西苑桥南入口上锁 轮椅推不进去

· 启明北路什么时候建成通车？

· 二外、地调等私立学校疫情期间学费不按规定退回

· 建议统一发布我市所有博物馆名录并绘制位置地图

· 望朝岭立交9月29日通车了吗？

· 洛龙区红太阳花园北门人行道乱停车 出入地锁被破坏

· 孩子划片入学，对住宅面积有没有要求

· 涧西区美景嘉园住宅楼下体检中心违规安装CT机

· 9月29日15时涧西区拉动防空警报是什么意思？

· 振兴路与邙山路口九号楼小区施工后遗留危险井盖

【已回复】

1. 投诉：洛浦公园西苑桥南入口上锁，轮椅推不进去。

市城市管理局回复：西苑桥南洛浦公园入口大门上锁是为了阻止共享单车、自行车、电动车等非机动车辆和机动车辆进入园内，目的是给广大市民群众提供一个安全、安静的游园环境，该入口处西侧公厕设有专门管理人员，残疾人、老年人专用代步工具入园，可与管理人员联系即可进入。

2. 咨询：启明北路什么时候建成通车？

市住房和城乡建设局回复：您反映的位置为我市正在实施的三川大道建设工程施工范围，根据工期安排，计划于2021年3月具备通车条件。

3. 投诉：二外、地调等私立学校疫情期间学费不按规定退回

市教育局回复：您的问题已经多次回复，并按上级相关政策处理。经查，近期没有接到学生家长反映三所学校有关疫情期间不退费的诉求。如果有具体的退费问题，请直接到市教育局反映或留下联系方式，我局将尽快联系并予以调查解决。

4. 建议：建议统一发布我市所有博物馆名录并绘制位置地图。

市文物局回复：非常感谢您所提出的宝贵建议。我们也会积极采纳您的建议。对于您所说的各博物馆的信息不全面的问题，建议您在相应博物馆微信公众号查看准确信息。对于您提到制作的博物馆专门地图，我们也会积极采纳您的建议，目前正在收集整理材料，争取在我市博物馆数量达到100家之际向公众推出。

5.咨询：望朝岭立交9月29日通车了吗？

市住房和城乡建设局回复：望朝岭立交及王城大道北延工程目前均已具备通车条件。但考虑到王城大道北延并未全部完工，道路通行能力有限，建议您在交通高峰期选择绕行。

6. 投诉：洛龙区红太阳花园北门人行道乱停车 出入地锁被破坏

洛龙区回复：我办立即安排工作人员前去核查情况，并于今晚对地锁进行重装维修。

7. 咨询：孩子上学划片，对住宅的面积有没有要求？

市教育局回复：住房没有面积要求，必须是住宅性质。

8. 投诉：涧西区美景嘉园住宅楼下体检中心违规安装ct机。 市卫健委回复：接到网上诉求事项交办单后，涧西区卫生健康委十分重视，立即与诉求人取得联系，告知诉求人，体检机构安装CT是需要经过放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价和放射诊疗建设项目职业病危害放射防护设施竣工验收合格后才能申请《放射诊疗许可证》，取得《放射诊疗许可证》之后才能开展相关诊疗活动，并告知该体检机构按照程序申请放射诊疗许可。 9. 咨询：9月29日15时涧西区拉动防空警报是什么意思？ 市人防办回复：经市人防办与涧西区人防办核实，今日涧西区并没有拉动任何防空警报。也没有接到上级任何有关今日拉动防空警报的通知。所以很有可能是您听错了。如果您还有什么疑问请咨询涧西区人防办，办公电话：64823168。 【尚未有结果】

1. 投诉：振兴路与邙山路口九号楼小区施工后遗留危险井盖。

【网友建议】

建议：更改纱厂西路建福路口的红绿灯

网友：纱厂西路建福路口东向南的红绿灯不分直行和左转，绿灯时主要走东西直行车辆，左转车一直动不了，东西方向直行车还没过完，就变红灯了，造成左转车辆经常在路口迟迟通过不了。建议尽快将该处的红绿灯升级，设置专门的左转时间。

建议： 61路、V6路、1路公交恢复原线运行

网友：瀍涧大道王城大道立交东西主线已通车，石油路、瀍涧大道（王城大道至二乔路段）北半幅地面辐道已通车，建议61路、V6路（去程）、1路（回程）公交恢复原线运行！这三条线路现在全部改走国花路魏紫路，附近小区居民出行非常不方便，一条公交线路也没，请公交公司实地考察，给予支持。

(洛阳网 马青 见习记者 张晓丹 整理)

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