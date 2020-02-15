市少儿图书馆播放的免费电影中有不雅广告丨百姓呼声每日简报

10月9日0时--10月9日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计192条，已回复的帖子41条，未回复帖子151条。其中，市体育局、市扶贫办、文保集团、市城市照明灯饰管理处、市文化广电和旅游局（文化）等单位回复积极。

10月9日0时--10月9日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计192条，已回复的帖子41条，未回复帖子151条。其中，市体育局、市扶贫办、文保集团、市城市照明灯饰管理处、市文化广电和旅游局(文化)等单位回复积极。

【热帖】

· 市少儿图书馆播放的免费电影中有不雅广告

· 明堂一层文化厅内“曌”字错误？

· 芳华路华山路东至同乐桥段路灯何时会亮？

· “哈啰”助力车在城区西边扩大投放范围

· 建议在全市各游园内栽种牡丹花

· 洛宁县贫困户缴纳新农合有哪些优惠政策？

· 建议调整体育中心环湖步道路灯时间

· 龙门石窟景区需要提前预约吗？

· 建造、翻建、大修自住住房如何提取住房公积金？

· 洛宁到栾川高速路何时开建？

· 谷水立交修建进度如何？何时能全部修好？

【已回复】

1. 投诉：市少儿图书馆国庆节期间播放的电影中有不雅广告。

市文化广电和旅游局(文化)回复：非常感谢您对洛阳市少儿图书馆工作的关心和支持，为丰富读者双节文化生活，少儿馆自2020年10月1日至10月8日期间，每天为读者安排了优秀的爱国题材影视作品。关于您所反映在影片播放过程中跳出不雅广告的问题，市少儿馆已对工作人员已进行了处理，具体如下：一是由于影片是直接从网站上下载，工作人员在前期审片的过程中，工作不认真不仔细，已对负责该工作的相关工作人员作出了严肃批评处理。二是在播放过程中，发现问题后，工作人员没有及时停止播放，现场反应不够迅速。三是接到您投诉之前，市少儿馆已于9日上午，对影片片源来源问题，进行了专题会议研究，尽可能购买正版影片。在今后的工作中也会加强对馆员的业务培训，提升服务意识和责任意识，更好的为读者服务，避免类似问题的发生。

2. 建议：明堂一层文化厅内“曌”字错误？

文保集团回复：经查，该展板位于明堂一层文化厅，因为古代有“避讳”，即不能随便称呼或者书写皇室宗亲的姓名，因此后人将“曌”写作“瞾”，即将上部首“日月”改写为“目目”，出现了“瞾”字。直到明末张自烈所著的《正字通》一书的“目部”才在“原从日月，非从二目”项下改正过来。

3. 咨询：龙门石窟景区需要提前预约吗？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：由于今年疫情防控的需要，可能还有些景区会根据卫生防疫部门的要求，对游客进行一定数量的限制，采取一些预约措施。目前了解的情况是龙门石窟景区需要预约，关林、白马寺景区不需要预约。由于预约制度不是旅游部门制定，也不需要向旅游部门备案，旅游部门没有相关景区的预约信息，请您在去目的地之前，关注目的地景区微信公众号进行查询，也可以通过114查询景区号码，具体了解景区最新的入园信息进一步进行确认。

洛阳旅游年票官方网站http://luoyangnianpiao.com/detaile.html

洛阳旅游年票管理办公室电话：62110000 62110003。

4. 咨询：芳华路华山路东至同乐桥段路灯何时会亮？

市城市照明灯饰管理处回复：芳华路华山路东至同乐桥路灯正在与供电局办理用电手续。

5. 投诉：“哈啰”助力车在城区西边扩大投放范围。

市城市管理局回复：经了解，因所反映的区域相对偏远，单车公司运维相对不便，下一步单车公司将积极向总公司进行申请，争取扩大投放范围，为周边市民出行提供更多便利。

6. 建议：在全市各游园内栽种牡丹花。

市城市管理局回复：为打造最美洛阳，树立牡丹花城城市印象，每年我们都会根据城市绿化建设计划，在适宜的街道、绿地增植观赏牡丹，让更多的牡丹走出公园，贴近市民。如中州西路、凯旋路、天津路等道路，熙春园、天香牡丹园、厚德苑等游园广场的牡丹特色景观，不但从数量，质量上都达到了很高的水平，让四月的洛阳处处牡丹飘香，也让中外游感受到了牡丹花城深厚的文化底蕴。由于牡丹自身生长种植对土壤、阳光等因素有一定要求，且花后绿化景观效果一般，加之市区有些道路绿化带较窄不适宜牡丹栽植，我们会根据实际情况继续扩大市区街道绿地的牡丹种植数量，积极做好规划，在适合牡丹种植的地段积极种植牡丹，扩大市区街头绿地内牡丹种植品种、数量，让牡丹花城更美、更绿。

7. 咨询：洛宁县贫困户缴纳新农合有哪些优惠政策？

市扶贫办回复：2021年度洛宁县城乡居民医保个人缴费标准为280元/人，其中建档立卡贫困户(不含稳定脱贫户)的家庭按照每人定额30元的标准进行补贴，补助时间为2021年6月底前。

8. 建议：调整体育中心环湖步道路灯时间设置。

市体育局回复：体育中心环湖步道按照季节变换对开关灯时间也有不同设置，近期将对开灯时间进行调整。

9. 咨询：建造、翻建、大修自住住房如何提取住房公积金？

市住房公积金管理中心回复：建造、翻建、大修自住住房提取住房公积金申办材料：(一)建造、翻建自住住房的，应提供本市行政区域内提取人的不动产权证书(房屋所有权证)或宅基地使用权证(相应的土地权属资料)原件；所在县(区、乡镇)建设、土地、规划等行政主管部门的批准文件(《乡村建筑规划许可证》，依据【洛政﹝2017﹞55号】规定)原件。(二)大修自住住房的，应提供本市行政区域内提取人不动产权证书(房屋所有权证)、房屋危险性鉴定为C 级或D 级房屋安全鉴定报告。(三)1年以内的因建造、翻建、大修自住住房支付费用(砖、水泥、钢筋、木材等主要建材)的发票原件。(四) 提取申请人签署《个人房屋状况具结书》(五)提取申请人的身份证原件。(六)提取申请人本市的中、建、工、农、交、邮储、洛阳和中原银行任一委托银行的储蓄卡(Ⅰ类账户)。提取凭证 1 年有效期内只可提取 1 次，夫妻双方合计提取额不超出发票金额。目前住房装修不在洛阳住房公积金提取范围，住房装修无法办理住房公积金提取。

10. 咨询：洛宁到栾川高速路何时开建？

洛宁县回复：洛宁至栾川高速公路项目，目前省交通厅正在组织开展项目前期工作，开工建设时间暂无法确定。初步争取2023年能够开工建设。

【尚未有结果】

1. 咨询：谷水立交修建进度如何？何时能全部修好？

【网友建议】

建议：调整伊滨路与科技大道交叉口左转信号灯时长设置

网友：伊滨路与科技大道交叉口南向北、西向东方向的左转绿灯亮灯时间很短，车辆通行率较低，每到早、晚高峰期时压车严重，造成交通拥堵。建议调整左转绿灯时长设置，缓解交通压力。

建议：纱厂西路建福路口设置过街天桥

网友：纱厂西路大张门口的快速路口车辆众多，行人过马路时存在安全隐患，建议在纱厂西路建福路口设置过街天桥，保障行人出行安全。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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