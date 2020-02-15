洛阳“夜美丽”助力“古都夜八点” 古城快速路隋唐园立交段照明系统升级

21日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，经过调试提升后，古城快速路隋唐园立交段照明系统实现升级，将为夜间市民群众出行提供更好的保障。

21日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，经过调试提升后，古城快速路隋唐园立交段照明系统实现升级，将为夜间市民群众出行提供更好的保障。

洛阳市住建局相关负责人介绍，按照市委市政府打造“古都夜八点”“古都新生活”的部署要求，我市城建系统着力在提升“夜美丽”上下功夫。此次隋唐园立交周边区域照明系统升级，就是改善夜间景观、提升城市形象的一项具体举措，为居民提供优美舒适的夜间活动环境。

这次照明系统提升的区域包括古城快速隋唐园立交沿线至西苑桥南段，全长2.3公里，王城大道快速路段照明提升约1公里，对高架、地面快速路、滨河南路人行过街天桥等进行了系统的照明提升。

此次照明提升中，主要对立交桥外侧围栏、桥外侧腹部、桥墩等部分，安装照明灯具3万余盏，均采用LED光源对桥体进行立体亮化，从多角度、立体式感受夜晚隋唐园立交之美。其中，立交桥外侧新设置的洗墙灯如流动的彩虹般唯美，围栏部位的灯具采用定制的牡丹花纹理造型灯，灯体晶莹剔透，更好体现洛阳特色文化元素。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 高江鹏）