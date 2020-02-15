省统计局党组书记、局长陈红瑜一行到洛阳调研人口普查工作开展情况

昨日，省统计局党组书记、局长陈红瑜一行到我市调研人口普查工作开展情况，并组织召开座谈会。市委常委、常务副市长王琰君参加座谈会。

昨日，省统计局党组书记、局长陈红瑜一行到我市调研人口普查工作开展情况，并组织召开座谈会。市委常委、常务副市长王琰君参加座谈会。

调研组听取了我市人口普查工作开展情况汇报，对我市人口普查工作给予充分肯定。陈红瑜指出，人口普查是重大国情国力调查，是摸清我国人口家底的重要手段，是推动经济高质量发展的内在要求，意义十分重大。各级各部门要提高政治站位，加强统筹协作，努力把工作做得更扎实、更精准、更有效。要加强组织领导，强化监督检查，狠抓工作落实，务必做到普查登记“区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项”，从源头保障普查数据质量。要切实强化普查保障能力，切实保障经费和物资落实到位，切实做好各项工作，确保人口普查任务高质量完成。

王琰君强调，各有关部门要认真落实调研组各项工作要求，进一步加强组织领导，强化责任落实，深入扎实做好人口普查各项工作，全力保障普查数据真实准确；要聚焦经费物资保障等关键环节，加强全程督查指导，确保各项工作落实落地落细；要瞄准时间节点，补齐工作短板，压实工作责任，高标准、高质量完成我市人口普查工作。

在洛期间，调研组一行还到洛龙区实地查看了人口普查摸底工作开展情况。(记者 戚帅华)