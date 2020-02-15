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人口普查信息严格保密 不能作为行政处罚依据
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-21 17:46

　　此次人口普查，关系到全市700多万普查对象，他们依法享有哪些权利和义务？洛报融媒记者对此进行了采访。

　　市统计局相关负责人表示，人口普查是重大的国情国力调查，是和平时期最大的社会动员，涉及每一个人、每一个家庭以及社会的各个方面，需要社会各界及公众的理解、支持与配合。

　　为依法规范人口普查活动，充分保护每个普查对象的合法权利，赢得普查对象的信任、支持与合作，切实保证人口普查数据质量，《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》在保护人口普查对象权利方面都作了严格规定。

　　首先是对人口普查对象提供的资料，要严格依法予以保密。普查员在开展普查工作前，人口普查机构将与普查指导员、普查员签订保密承诺书，要求普查“两员”对在普查中所知悉的信息必须严格履行保密义务，不得扩散，否则将承担相应的法律责任。

　　其次是人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄漏，也不能用于普查以外的目的，尤其不能作为对人口普查对象做出处罚等具体行政行为的依据。对任何泄漏或向他人提供单个普查对象资料的行为，将依法追究法律责任。

　　该负责人表示，为确保普查数据安全，这次普查采用了互联网云技术、云服务和云应用部署，按照国家网络安全等级保护三级的标准要求进行安全管理，构建坚实的数据安全保障屏障。人口普查中获得的原始普查资料，要按照国家有关规定保存、销毁。

　　此外，人口普查对象要依法履行普查义务，即真实、准确、完整、及时地提供人口普查所需的资料，如实回答相关问题，不得隐瞒有关情况，不得提供虚假信息，不得拒绝或者阻碍人口普查工作。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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