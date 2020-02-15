关于人口普查，你关心的问题都在这儿

自下月起，第七次全国人口普查入户登记工作将正式启动。为便于人口普查登记工作顺利开展，市统计局汇总整理了普查登记过程中可能遇到的一些特殊情况，并一一进行解答。

自下月起，第七次全国人口普查入户登记工作将正式启动。为便于人口普查登记工作顺利开展，市统计局汇总整理了普查登记过程中可能遇到的一些特殊情况，并一一进行解答。

普查对象应该在什么地方进行人口普查登记？

第七次全国人口普查采用以户为单位进行登记的方法和按现住地登记的原则，户分为家庭户和集体户，集体户以一个住房单元为一户进行普查登记，每个人必须在现住地进行登记。如果现住地和户口登记地不同，在户口登记地也要登记相应信息。

对港澳台居民和外籍人员如何进行登记？

港澳台居民和外籍人员普查登记方式原则上采用与内地居民相同的方法，即由普查员入户，按照普查表上的项目询问普查对象，并当场填报普查表。为保证普查对象顺利理解普查项目，提高数据质量,港澳台居民和外籍人员普查表暂不采取自主填报的登记方式。港澳台居民和外籍人员普查表采用中文和英文两种文字，各地普查机构还将尽可能提供使用其他语言的帮助。

在出租房屋居住如何登记？

出租房屋中房东户口未迁的，将房东和承租人作为两户登记。房东只填写未出租部分的住房面积和间数，如果房屋全部出租，则在住所类型中选择“无住房”，承租人填写实际承租的住房面积和间数。

临时出差、旅游等人员如何登记？

在普查时点，由于临时出差、旅游等原因未在家中居住的人员，应在家庭居住地登记。

流动性作业人口如何登记？

流动性作业人口(如从事长途运输的人等)因在外无固定住所，且与其家庭有紧密生活联系，可视为临时出差，一律在其家中作为现有人口登记。

居民需提前做好哪些普查工作？

为节省登记时间，请居民提前了解家庭(住所)中每一位成员的公民身份号码、受教育程度、外出成员的现住地址等基本信息，并在家中留一位熟悉情况的人向普查员申报，以保证普查登记的准确性。同时，居民也可以积极参与人口普查工作，主动到居住地所在社区居委会填报信息。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)