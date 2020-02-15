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第七次全国人口普查摸底月底结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-26 08:53

　　目前，我市第七次全国人口普查摸底工作已进入尾声。什么是普查摸底？为什么在普查登记前要进行摸底？记者对此进行了采访。

　　市统计局相关负责人表示，普查摸底是人口普查诸多业务流程中的重要一环。做好人口普查摸底工作，摸清人口和居住情况，编制各普查小区户主姓名底册，是一项极其重要的工作，事关普查登记数据质量和人口普查工作的顺利推进。

　　普查摸底期间，普查员按照“区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项”的工作原则，对既定的普查小区进行实地勘察和入户访查，编制“户主姓名底册”，为普查正式登记全面准确锁定各类普查对象。

　　普查摸底登记需要做到“四个摸清”。

　　摸清普查小区边界。普查员要在《普查小区底图》基础上深入开展实地走访与勘察，明确自己负责的区域和区域内的街道名称、门牌号码等基础信息。

　　摸清普查小区的内部环境。普查员要掌握所负责的普查小区内居民住房和其他建筑物的数量和分布情况，特别要仔细查访小区内可能有人居住的区域。

　　摸清普查小区人口居住状况。要在参考行政记录资料基础上，通过入户登记，摸清每个建筑物内住房单元的数量和住房单元内居住的户数和人数。

　　摸清普查小区住户登记方式。普查员要积极引导宣传自主填报，减少对普查对象的打扰。对于选择自主填报的住户，普查员要提供详细技术指导，并做好监测。

　　根据《第七次全国人口普查方案》，普查摸底工作将于10月31日结束。按照人口普查统一要求，在普查摸底工作中，普查员身着统一服装、佩戴统一证件。各级普查机构及其工作人员，将对普查对象的个人信息严格保密。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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