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确保人口普查准确性，洛阳共划分近3万个普查小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-20 18:22

　　第七次全国人口普查入户登记工作将于下月启动，普查标准时点为2020年11月1日零时。什么是人口普查标准时点？人口普查区域是如何划分的？洛报融媒记者对此进行了采访。

　　市统计局相关负责人介绍，人口普查的标准时点，就是规定一个时间点，无论普查登记在哪一天进行，但登记的人口及其各种特征都是反映那个时间点上的情况。也就是说，普查员在统一规定的普查登记时限内，不论哪天进行入户登记，普查对象所申报的都应该是普查标准时点时的情况。

　　该负责人表示，对某一个人口群体来讲，每时每刻都有可能发生人口出生或死亡的自然变动；对某一个区域来讲，每时每刻都有可能发生人口流入或流出的机械变动。这些变化都会引起一个人口群体或一个区域人口的数量和结构变化。因此，进行人口普查，首先必须确定一个标准时点，以保证普查结果所反映的是每个人在同一时间上的情况。《第七次全国人口普查方案》规定：人口普查的标准时点是2020年11月1日零时。也就是说，第七次全国人口普查数据反映的是2020年11月1日零时的人口状况。

　　“人口普查登记前的一项重要工作就是划分普查区域，确保普查区域不重不漏。”该负责人表示，普查区域划分以地域为原则，共分六级。具体为省级(指省、自治区、直辖市)、地级(指地区、地级市、州、盟)、县级(指县、区、县级市、旗)、乡级(指乡、镇、街道)区域，以及普查区(居委会、村委会)和普查小区。普查区划分以村民委员会和居民委员会所辖区域为基础，每个普查区按照完整地域原则再划分成若干个普查小区。为确保人口普查准确性，本次人口普查期间，我市共划分了近3万个普查小区。

　　目前，我市第七次全国人口普查已进入摸底调查阶段。在摸底调查阶段，普查员将对自己所负责的普查小区进行全面清查，摸清人口及其居住情况、编制普查小区户主姓名底册，确保“不漏一人、不漏一户”，并深入住户家中进行普查告知，询问登记方式，了解户内人员的大致情况，为正式入户登记提供基础数据。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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