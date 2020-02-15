“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章洛阳已发放到位

今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，中共中央、国务院、中央军委决定向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。 今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，中共中央、国务院、中央军委决定向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。记者昨日从我市有关部门获悉，“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章我市已发放到位。 我市获颁纪念章的有参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志，他们在赴朝参战期间同朝鲜人民和军队一道浴血奋战，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利，多次立功受奖，彰显了敢于斗争不怕牺牲的革命精神；有出国为抗美援朝战争服务的、健在的医务、铁道、运输、翻译人员，参加停战谈判等工作的人员，民兵、民工，新闻记者、作家、摄影工作者等人员，以及1953年7月停战后至1958年10月志愿军全部撤离朝鲜期间，在朝鲜帮助恢复生产建设的、健在的人员等，他们发扬伟大的爱国主义精神和革命英雄主义精神，为抗美援朝战争的胜利作出积极贡献，为维护国际正义、捍卫世界和平、保卫新生共和国建立了不朽功勋。 根据统一安排，我市各县(市)区、有关部门负责同志，分别将纪念章送到老战士老同志家中，并了解他们的身体、家庭情况。(记者 李迎博 通讯员 冯烨)