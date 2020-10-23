今日，在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际，洛阳市军队离退休干部第三休养所负责人带领相关工作人员，集中走访慰问了14位参加中国人民志愿军抗美援朝出国作战的志愿军老战士，并为他们戴上由中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。
今日，在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际，洛阳市军队离退休干部第三休养所负责人带领相关工作人员，集中走访慰问了14位参加中国人民志愿军抗美援朝出国作战的志愿军老战士，并为他们戴上由中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。所领导还给老战士送上了慰问品，转达所党委对参战英雄们的亲切问候和崇高敬意，感谢他们为国家和民族做出的伟大贡献，并叮嘱老同志们要保重身体，过一个幸福快乐的晚年。
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中共中央、国务院、中央军委颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章
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