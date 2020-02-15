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抗美援朝出国作战70年后 他们第一次紧紧拥抱在一起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 17:25

　　今天上午，在涧西区，今年88岁的韩育生和89岁的许银生一见面，便紧紧拥抱在一起。他们曾经在一个村子长大，70年前一起参加中国人民志愿军，后来天各一方失去音讯。直到70年后，在志愿者的帮助下，两名老人终于在他们当年出发的地方再相见。

　　韩育生和许银生都是涧西区七里河村人，两个人年岁相当，从小就是好朋友。1950年，他们又一同参加了中国人民志愿军，韩育生被推荐在军事干部学校学习，后来被编入第四野战军、中南军区暂编三团三营，当时主要负责往前线送新兵；许银生入伍后成为64军192师576团的一名通信战士，参加过抗美援朝第五次战役，这是一场在“三八线”南北地区进行的大规模反击战。

　　“我们当时一个团一个团往前线送新兵，一次都是几千人。”韩育生说。“战场很残酷，当年我们村子出去了12个人，很多都牺牲了，到现在还在的也就剩下我们两个人了。”许银生说。

　　后来韩育生随部队入朝作战，但两人未再见过面。1954年韩育生转业回到河南，后来去兰州工作直至退休。许银生在1953年回到洛阳，后来去工厂当了工人，今已退休。

　　韩育生说，他退休以后，因为身体原因这28年来都未出过兰州，但他一直都有个心愿那就是找到当年和他一起当兵的发小许银生，这个心愿被儿子知道后，他的儿子在网上联系到洛阳热心抗美援朝老兵志愿服务的孙铁庆。

　　孙铁庆说，今年7月他知道这件事后，就广泛在洛阳的志愿军老兵群体中寻找，终于在一个多月后，他打听到许银生老人的地址，才帮这对失去联系整整70年的老战友找到了对方。

　　“老伙计，这是我们今生见的最后一面了。”韩育生紧紧拉着许银生的手，声音哽咽双手微微颤抖，70年未见，要说的话太多，反而不知该从何说起。

　　少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰。距离他们出国作战已经整整过去70年，他们终于又在当年出发的地方再见，但两位老人说他们无怨无悔。（洛报融媒记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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