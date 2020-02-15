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发行纪念邮票 弘扬抗美援朝精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-25 21:36

　　今日，中国邮政发行《中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年》纪念邮票一套1枚。邮票面值为1.20元，图案以保家卫国的志愿军战士形象为主体，结合数字70、和平鸽和橄榄枝的组合设计，背景画面表现了中国人民志愿军跨过鸭绿江奔赴前线和英勇作战的场景，进一步突出了邮票主题。

　　此次发行的纪念邮票全国计划发行数量为1050万套，我市不少集邮爱好者在发行首日便在指定邮政网点、中国邮政手机客户端、中国邮政商城微信小程序等线下或线上购买，以此来铭记历史、缅怀先烈。(洛报融媒记者 刘嘉仪 摄影报道)
[ 责任编辑：崔利利]
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