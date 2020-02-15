洛阳“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章发放到位

今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，中共中央、国务院、中央军委决定向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。

今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，中共中央、国务院、中央军委决定向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。记者25日从我市有关部门获悉，我市“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章已发放到位。

70年前，英雄的中国人民志愿军将士，肩负着祖国和人民的重托，高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜，雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。70年来，我们始终没有忘记老一辈革命家为维护国际正义、捍卫世界和平、保卫新生共和国所建立的不朽功勋。发放纪念章是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年系列纪念活动的重要组成部分，体现了党中央对参战老战士的关心厚爱。通过纪念章发放工作，我们弘扬伟大的抗美援朝精神，加强爱国主义教育，在全社会树立铭记历史、崇尚英雄、珍爱和平、关爱功臣的良好风尚，彰显我国不畏强敌、维护世界和平、构建人类命运共同体的坚定决心和信心，增强中国特色社会主义伟大事业凝聚力和感召力。

据悉，我市获颁纪念章的有参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志，他们在赴朝参战期间同朝鲜人民和军队一道浴血奋战，赢得了抗美援朝战争伟大胜利，多次立功受奖，彰显了敢于斗争不怕牺牲的革命精神；有出国为抗美援朝战争服务的、健在的医务、铁道、运输、翻译人员，参加停战谈判等工作的人员，民兵、民工，新闻记者、作家、摄影等人员，以及1953年7月停战后至1958年10月志愿军全部撤离朝鲜期间，在朝鲜帮助恢复生产建设的、健在的人员等，他们发扬伟大的爱国主义精神和革命英雄主义精神，为抗美援朝战争的胜利作出积极贡献，为维护国际正义、捍卫世界和平、保卫新生共和国建立了不朽功勋。

“感谢党和政府没有忘记我们，很惭愧不能再为国家作出更多贡献了。”回忆起70年前的峥嵘岁月，获得纪念章的志愿军老战士老同志们很是感慨。

根据统一安排，我市各县(市)区、有关部门负责同志，分别将纪念章送到老战士老同志家中，并询问了解他们的身体健康、家庭生活情况，一起倾听老人讲述当年抗美援朝的战斗故事。

大家纷纷表示，老战士老同志是党和国家的宝贵财富，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗美援朝精神，加强爱国主义教育，在全社会进一步营造学习崇尚英雄模范的良好氛围，不断增强中国特色社会主义伟大事业凝聚力和感召力，进一步激发起全市上下的干事创业热情，为洛阳加快副中心城市建设贡献力量。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 冯烨)