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洛阳人注意！以后拉货、搬家可“网约”新能源汽车了【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-10 13:01

　　今日上午，市新能源汽车推广应用中心成立暨“极光快马”上线启动仪式在洛阳众德慧汽车公园广场举行。该活动由市商务局主办。

　　城市物流配送系统不仅要满足城市经济、居民生活的需要，同时也要减轻对城市环境的污染影响。此前，经市政府同意，市商务局、财政局、交通运输局和邮政管理局联合下发了《洛阳市城市配送领域新能源汽车运营奖励政策及资金管理办法》，对加快城市配送领域新能源汽车推广应用，充分发挥新能源汽车对发展绿色通道、促进节能减排、打赢蓝天保卫战提供了坚强的政策支撑。

　　市新能源汽车推广应用中心旨在助推新能源汽车上下游产业互联互通、资源整合，加速新能源汽车在绿色物流中的规模应用。

　　“极光快马”城市配送网络货运平台，依靠自己的物流运输配送车队，开展定位同城即时货运服务，推出“互联网+同城网约车”业务，实现同城网上“叫车”“约车”和“代驾”功能，利用企业自身的优势，大力推进新能源汽车与城市速运配送的有机结合。市民只要通过“极光快马”平台，就可以轻松在家下单，客的物流师傅也可以通过绿色公众平台抢单，随时就近接单，提供快捷、高效的服务。这种“直营+众包”的模式将最大限度解决批发市场、工厂、商超、物流园区与“互联网+”等企业最大的难点末端速运问题，依托现有的资源和规划，专注规范化管理、考核化服务和共享化品牌，开展现代城市物流高效配送，不但满足了市民需求，也实现了客户平台与物流加盟商平台无缝对接，相比传统物流模式可以降低物流成本近30%，实现了物流速运到最后一公里，为市民降低物流成本提供优质的服务。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 金婷婷 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
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