洛阳文旅专线来啦！谷水西至龙门石窟 车辆为18米长新能源海豚车

今日，记者从市公交集团获悉：我市将于12日正式开通谷水西至龙门石窟的文旅专线。10台18米长的新能源海豚车也将从101A路来到文旅专线“上岗”。

今日，记者从市公交集团获悉：我市将于12日正式开通谷水西至龙门石窟的文旅专线。10台18米长的新能源海豚车也将从101A路来到文旅专线“上岗”。

文旅专线从谷水西发车，走中州西路、长春路、珠江路、九都路、牡丹桥、滨河南路、龙门大道到达龙门石窟。

首末班时间为：谷水西5:30、17:30，龙门石窟6:55、18:55，票价每人次1.5元，支持移动支付和使用各类IC卡。

文旅专线站名表：

1.谷水西

2.谷水东

3.中州西路长安路口

4.中州西路青岛路口

5.中州西路天津路口

6.长春路中州西路口

7.珠江路九都西路口

8.九都路王城大道口东

9.九都路解放路口西

10.新村花卉市场

11.龙门大道古城路口

12.龙门大道开元大道口

13.龙门大道关林路口

14.龙门大道古龙路口

15.龙门石窟

市公交集团相关负责人介绍，该专线既是一条文旅专线，同时也能够很好满足市民通勤需求。线路经过涧西工业遗产街、中国国花园、定鼎门遗址博物馆、关林庙、龙门海洋馆、龙门石窟等文旅景点，同时也方便了沿途乘客的出行。

该负责人说：“考虑到专线和18米长海豚车的特点，该线路采取大站快车模式运营，并非站站停靠，运营效率更高。”

此前，市公交集团已经对文旅专线的道路通行情况进行了考察，10日、11日，已经有部分车辆试运行，同时后台语音播报系统也紧张调试，确保12日该线路正式投运。

需要提醒的是，受中州路下穿王城大道施工影响，目前101A路已经停发，想要体验18米长海豚车的乘客，可在文旅专线站点候车。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承 韩菲菲/文 记者 张怡熙 通讯员 张海超/图)