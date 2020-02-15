洛阳新能源纯电动出租车陆续上路运行 的哥的姐这样说……

18日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，截至目前，洛阳已有152辆新能源出租车在车管所办理了车辆入户手续上路运行，另有163台预订车辆即将运回洛阳。

18日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，截至目前，洛阳已有152辆新能源出租车在车管所办理了车辆入户手续上路运行，另有163台预订车辆即将运回洛阳。

洛阳新能源纯电动出租车推广即将“满月”，目前运行情况如何？在17日举行的洛阳市新能源巡游出租车推广应用座谈会上，主管部门、出租车企业和的哥的姐们这样说……

充电：目前2800个充电桩够用，但还要扩大规模

此前出炉的相关方案明确规定，到2021年年底前，洛阳市区4227辆巡游出租车全部更换为新能源汽车。其中，今年年底前，2022年年底前经营期限到期的1298辆巡游出租车要完成更换。

九龙公司规划的充电桩建设场地和司机休息室

仅今年就要更换1200多辆出租车，那充电设施跟得上吗？

洛阳市道路运输服务中心副主任李斌介绍，目前我市已建成公共充电桩2800个，数量是够用的，但相关部门仍在扩大规模，优化充电桩布局。

同时，为方便快速充电，该中心联合洛阳国花新能源、洛阳城市停车等企业，给予出租车入场充电两个小时内免停车费，21：00至次日9：00充电免停车费，全时段充电储值卡结算八五折等优惠措施。

另外，新能源纯电动巡游出租车可以选择自建充电桩和快充桩两种模式充电。

洛阳交运集团旗下的九龙出租车公司(简称九龙公司)正在内部场地建设充电桩，数量达92个，同时设置司机休息室等配套设施。

补贴：程序简化，“集中发放”还是“即换即补”待定

“补贴审批程序简化，不复杂。”针对广大出租车司机关心的换车补贴问题，李斌表示，按照相关方案规定，更换补贴及提前更换补偿为一次性的，补贴政策执行年限为2020年；2021年补贴政策另行制定。目前，具体补贴发放形式他们正和洛阳财政部门共同协商细化，即“集中发放”还是“即换即补”待定。

另外，按照相关规定，鼓励出租汽车企业通过合并、重组等方式进行资源整合，保留其中一家企业经营资质或新成立一家企业，实现规模化、集约化经营，重组后的企业车辆数不低于200辆；2020年9月底，2021年3月底、9月底之前完成所有新能源出租车更换的企业，将享受运力指标奖励。

九龙公司负责人赵志安说，他们公司目前已有30多辆新能源纯电动出租车，尽管“上岗”时间尚短，但运行较好，该公司有信心继续推进新能源出租车更换和运营。

的哥：开空调每公里两毛钱，希望电价再降降

“我的车是自动档的‘传祺’，动力和空间都不错，开着很得劲。”洛阳的哥白东伟说，不少乘客坐了新能源纯电动出租车之后都表示和舒适。

跑车成本咋样？白师傅说，他以前开“烧气车”，每公里差不多得四毛钱。换了纯电动车后每公里一毛多钱，即使开空调跑也不过每公里两毛钱。

纯电动车续航能力咋样？白师傅每天早上6点多出门上班，差不多晚上八九点钟收车，每天差不多跑二三百公里，“不开空调到家还剩百十公里，开空调到家不足一百公里”。

电费咋样，充电方便不？白师傅通过公司向电力部门申请在家里建充电桩，一度电0.56元，他每天晚上充一次电即可。

白师傅同时也提出意见和建议：公共充电桩虽然充得快，但白天要1.5元一度，晚上1元，相对来说还是有点贵，希望电价能再降降。

白师傅提醒，若要申请家庭充电桩，最好通过所在出租车公司，便于协调电力部门和小区物业等单位，“能省不少事儿”。

延伸阅读

车辆更换补贴和提前更换补偿办法

●车辆更换补贴标准

2020年10月31日前完成更换的，每车给予6000元的更换补贴。

2020年11月1日至12月31日完成更换的，每车给予5000元的更换补贴。

●车辆提前更换补偿标准

2020年经营期限到期的，无提前更换补偿。

2021年经营期限到期的，每车给予8400元补偿。

2022年经营期限到期的，每车给予16800元补偿。

2021年1月1日起，停止对2022年年底前经营期限到期车辆给予提前更换补偿。

也就是说，2020年12月底前，经营期限在2022年底前到期的车辆，若更换可享受“更换补贴+提前更换补偿”。比如，一辆2022年经营期限到期的出租车，若在今年10月31日前完成更换，可拿到“16800元+6000元”；若在今年11月1日至12月31日间完成更换，可拿到“16800元+5000元”。

另外，2020年经营期限到期的出租车，无提前更换补偿，只根据更换新能源车辆的时间拿5000元或6000元的更换补贴。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张毅 文/图）