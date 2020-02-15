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兰亭出租车公司违规收取新能源出租车“更新费”丨百姓呼声每日简报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-29 11:37

　　9月28日0时--9月28日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计179条，已回复的帖子39条，未回复帖子140条。其中，市交通局、市热力公司、市城市管理局、市住房和城乡建设局等单位回复积极。

　　【热帖】

　　· 兰亭出租车公司违规收取新能源出租车“更新费”

　　· 王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道还修吗？

　　· 永泰街与宜人路交叉口南洒水车作业后井盖多次未盖

　　· 牡丹东路东延工程何时规划实施？

　　· 王城动物园是否有搬迁计划？

　　· 洛热计量管家APP查询不到流量数据

　　· 中弘中央广场违规搭建大型游乐设施

　　· 天津路联盟路口是否有交通改造提升计划？

　　· 新街路面是否要扩宽？路两边商铺会拆迁吗？

　　【已回复】

　　1. 投诉：兰亭出租车公司违规收取新能源出租车“更新费”。

　　市交通局回复：已与公司沟通说明按照要求不允许收取正常更新新能源车辆额外的费用，请公司尽快给予办理相关业务。

　　2. 咨询：王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道还修吗？

　　市住房和城乡建设局回复：根据市政府工作安排，王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程将于明年年初开工建设。

　　3. 投诉：永泰街与宜人路交叉口南洒水车作业后井盖多次未盖。

　　洛龙区回复：我局已通知环卫司机做好洒水车作业完毕后收尾工作，杜绝类似事件发生。

　　4. 咨询：牡丹东路东延工程何时规划实施？

　　市住房和城乡建设局回复：牡丹大道东延目前仍处于规划设计阶段，市政府暂未明确实施时间。

　　5. 咨询：王城动物园是否有搬迁计划？

　　市城市管理局回复：王城动物园目前没有搬迁计划。

　　6. 投诉：洛热计量管家APP查询不到流量数据。

　　市热力公司回复：如若您想查看去年用量多少，可拨打我公司客服中心电话查询，供暖季洛热计量管家app查询不到流量可拨打我公司热线电话反映，我公司工作人员再反映到技术部门处理，但是在供暖季您也可以拨打我公司客服中心电话查询流量使用问题。热线电话：63005678；客服中心电话：64855208。

　　7. 投诉：中弘中央广场违规搭建大型游乐设施。

　　涧西区回复：接到您的诉求后我办高度重视，经执法人员现场查看已现场责令停止活动，完善相关手续。

　　【尚未有结果】

　　1. 咨询：天津路联盟路口是否有交通改造提升计划？

　　2. 咨询：新街路面是否要扩宽？两边商铺会拆迁吗？

　　【网友建议】

　　建议：修改华山路与芳华路交叉口由南向北停车线 

　　网友：华山路与芳华路交叉口由南向北的停车线影响由西向东通行的车辆，建议相关部门修改该路口停车线。

　　建议：统一制作洛阳市博物馆名录并绘制博物馆地图 

　　网友：东方博物馆之都已成为洛阳又一靓丽名片。全市各博物馆位置、特色、开放时间等内容，网上虽能搜到一些，但不全面、不系统、不权威。建议我市有关部门统一制作博物馆名录，权威发布已建成的80个博物馆和拟建的博物馆具体位置、前往路线、馆藏特色以及开放时间，绘制博物馆地图，以方便游客参观。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

　　如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。

  
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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