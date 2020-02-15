公交IC卡弯折但可正常使用为何不能办理退卡？丨百姓呼声每日简报

9月25日0时--9月25日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计162条，已回复的帖子49条，未回复帖子113条。其中，市教育局、市公交集团、文保集团、市医疗保障局、市文化广电和旅游局（旅游）等单位回复积极。

9月25日0时--9月25日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计162条，已回复的帖子49条，未回复帖子113条。其中，市教育局、市公交集团、文保集团、市医疗保障局、市文化广电和旅游局(旅游)等单位回复积极。

【热帖】

· 公交IC卡弯折但可正常使用为何不能办理退卡？

· 用支付宝缴纳医保时显示系统正在维护，何时能正常使用？

· 枫叶国际学校幼儿园学生每学年需缴纳500元班费是否合理？

· 尤东社区通往谷水校北街的涵洞何时完工通车？

· 安乐镇安乐窝村居民停车难

· 东方红博物馆国庆假期是否正常开放？

· 夹马营路路面光滑导致行人摔倒事故频发

· 文保施工队野蛮施工影响居民生活

· 310国道自西向东至汉关大道黄河路交叉口为何封路？

【已回复】

1. 投诉：公交IC卡弯折但可正常使用为何不能办理退卡？

市公交集团回复：您的诉求已经收到，现回复如下：公交卡退卡押金需保持卡片完整，不能有弯折、浸水、剪角、打孔和高温烘烤，公交卡背面使用须知均已告知。从2014年2月1日起洛阳公交集团执行的是河南省发改委和河南省财政厅的联合发文，IC卡不单独收费，可向用户收取押金，用户退卡时，卡片保持完好，无人为损坏，将押金全额退还。2014年2月1日前公交IC卡押金执行的是洛阳市物价部门的相关文件，公交IC卡收取押金25元，用户退卡时卡片保持完好，无人为损坏每月折旧1元(从押金中逐月扣除)退还。如您还有疑问，请您拨打我们的咨询电话：63192273。

2. 咨询：用支付宝缴纳医保时显示系统正在维护，何时能正常使用？

市医疗保障局回复：目前城乡居民医保筹资工作正在陆续启动，支付宝、微信等网上参保支付渠道税务部门暂未开通。请您关注媒体新闻，开通网上支付后，税务部门会在媒体上公布。

3. 咨询：枫叶国际学校幼儿园学生每学年需缴纳500元班费是否合理？

市教育局回复：河南枫叶国际学校成立于2012年9月1日，办学层次从学前到高中。目前，学前共有学生80人，全部实行小班教学，按照小学师资标准进行配置教师(全部授课教师及90%以上的生活教师均为本科以上学历，有学前教育教师资格证)，收费标准同小学。每学年学生在缴纳学费时，同时预缴纳500元的班费，其中400元班级费用，用于班级的公共支出，如：班级环创材料、宿舍环创、期末礼物、班级体育用品采购，学习用品、鼓励孩子们的小奖品、“远足”活动等支出等；100元班级天翼探班费。学年结束，财务会根据班级班费使用情况多退少补，期间，不会额外收取任何费用。

4. 咨询：东方红博物馆国庆假期是否正常开放？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：您的建议我们已转东方红博物馆，据东方红博物馆相关负责人介绍，今年国庆假期间东方红博物馆将正常开放。因今年疫情影响和内部提升，开放时间有所调整，下一步随着提升工作的完成，将延长开放时间。

5. 咨询：尤东社区通往谷水校北街的涵洞何时完工通车？

涧西区回复：经了解，尤东社区通往谷水校北街的涵洞正在施工建设中，预计十月底通车。

6. 投诉：安乐镇安乐窝村居民停车难。

洛龙区回复：我镇高度重视，立即与安乐窝村进行沟通。关于私装地锁问题，下一步安乐窝村将学习三岗“智慧乡村”停车管理模式，统一进行管理，规范村内停车。关于滨河南路两侧停车位问题，我镇将积极对接交通部门进行协调。

7. 投诉：文保施工队野蛮施工影响居民生活。

文保集团回复：经核查，该项目系房屋外立面改造工程。目前，还问题已经得到妥善解决。我们将加强文明施工，确保把对居民的影响降到最低。

【尚未有结果】

投诉：夹马营路路面光滑，导致行人摔倒事故频发。

投诉：310国道自西向东至汉关大道黄河路交叉口为何封路？

【网友建议】

建议：尽快维修滨河南路君合园小区对面的天桥

网友：滨河南路君合园小区对面的天桥东北角的上桥步梯和天桥连接处下沉，存在严重的安全隐患，建议尽快维修。

建议：开元大道与二广高速交叉口东安装交通信号灯

网友：开元大道与二广高速交叉口东20米，向北拐的路口经常发生交通事故，并且由西向东左转的车辆较多，极易拥堵。建议在该路口安装交通信号灯，确保车辆安全通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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