焦济洛城际铁路何时开工？丨百姓呼声每日简报

9月24日0时--9月24日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计189条，已回复的帖子71条，未回复帖子118条。其中，市城市管理局、市公安局、市市场监督管理局、供电公司、涧西区等单位回复积极。

9月24日0时--9月24日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计189条，已回复的帖子71条，未回复帖子118条。其中，市城市管理局、市公安局、市市场监督管理局、供电公司、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳房价今年会出调控政策吗？

· 兴洛湖乐道上“暴走团”扰民

· 焦济洛城际铁路何时开工？

· 古城快速路上机动车超速行驶 建议加装测速抓拍设备

· 洛龙区各学校为什么还没开始执行延时服务

· 洛龙区龙泰C区私占广场公共区域开工建楼

· 小型犬手续齐全办不了证，故意刁难为哪般？

· 洒水车早上五六点音乐喇叭和鸣笛扰民

· 恒昌家园公租房停车一晚收费16元合理吗？

· 洛宁县长水乡新宇幼儿园学费不退

· 金海马市场搬迁以后要建什么？

【已回复】

1. 咨询：洛阳房价今年会出调控政策吗？

市住房保障和房产服务中心回复：一直以来，我中心严格，坚持“房子是用来住的，不是用来炒”的定位，紧紧围绕市委市政府的中心工作，以“稳地价、稳房价、稳预期”为主要目标，做好房地产市场监管相关工作。针对您反映的调控措施问题，也请您时刻关注我中心网站（www.lyzbj.org.cn），我们会通过该平台实时更新发布我市住房保障和房产管理政策类信息。

2. 投诉：洛龙区兴洛湖乐道上“暴走团”扰民

市城市管理局回复：关于反映的暴走团在兴洛湖公园乐道上锻炼的问题，已采取以下措施：

1.已约谈两家“暴走团”的相关负责人，讲明多人齐步过桥容易引起共振，对乐道桥梁会产生安全隐患。建议其不要在兴洛湖公园乐道上锻炼。

2.安排工作人员及时发现并劝说暴走团队，讲明多人齐步过桥容易引起共振，对乐道桥梁会产生安全隐患。

3.将尽快制作禁止多人齐步过桥的标识安装在适当位置。

兴洛湖公园为开放性公园，我们欢迎广大市民朋友前来游玩锻炼，更希望我们的工作人员在制止不文明行为和管理过程中得到被管理群众的理解。文明的公共秩序需要我们大家共同维护，在此我们呼吁广大市民朋友相互理解、文明锻炼，共同维护我们美好的家园，同时希望热心市民能积极参与到我们的志愿者队伍中，共建美丽城市。

3. 咨询：焦济洛城际铁路何时开工？

市发改委回复：目前城际铁路项目正在按照省政府统一部署推进。

4. 投诉：古城快速路上机动车超高速行驶，建议加装测速抓拍设备

市公安局回复：经核实，该项目属市政PPP项目负责建设，交警部门已发函建议建设单位加装测速设备，目前仍未实施。若您有什么疑问，可向市政建设单位咨询。

5. 咨询：洛龙区各学校为什么还没开始执行延时服务？

洛龙区回复：按照洛阳市教育局关于做好中小学生课后服务工作的指导意见，此项工作我局已进行布置，各中小学校正在制定实施工作方案，十月份此项工作即将开展，请家长耐心等待。

6. 投诉：小型犬手续齐全办不了证，故意刁难为哪般？

市公安局回复：尊敬的网友，您好，您反映的问题我们已看到，方便留下联系方式以便我们与您电话联系了解详细情况，您也可以与金谷派出所治安管理大队民警包警官联系详细反映具体投诉内容，办案单位将依法核实，对办理存在问题的将批评教育。电话:18537988960，感谢您对公安工作的关注和理解。

7. 投诉：洛龙区龙泰C区私占广场公共区域开工建楼

洛龙区回复：经我办工作人员调查，龙泰C区围挡在建项目，是洛阳市民政局2020年度民生实事“乐养居”（社区养老服务中心），也是洛龙区政府重点民生项目之一。由洛龙区民政局牵头统一建设，开元路街道办事处积极配合，建成后的产权、运营管理和使用归龙泰C区集体所有，乐养居项目将为社区居民提供精细化养老服务，详细情况可咨询洛龙区民政局和开元路街道办事处民政所。

8. 投诉：洒水车早上五六点音乐喇叭和鸣笛扰民 涧西区回复：首先因为我们环卫道路清扫、洒水作业，给您及其他过往群众带来不便表示歉意，同时也感谢您对环卫工作的关心，对于您反映的问题，现回复如下： 我局作业车辆提示音乐在早6点-晚22点开启，为了提示过往行人及时避。我局已要求机扫车驾驶员在6点前尽可能少按喇叭，方便市民休息。 如给您带来不便，敬请谅解，望您及广大市民谅解、支持环卫工作和当前全市的大气污染防治攻坚工作的工作！ 9. 投诉：恒昌家园公租房停车一晚收费16元合理吗 涧西区回复：恒昌家园地下车场收费是依据【洛发改[2018]-3号】、【洛发改[2018]-2号】文件标准进行收费，收费标准：进场后90分钟免费，90分钟后收费3元（7点-23点），过夜收费（23点-次日7点）10元。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛宁县长水乡新宇幼儿园学费不退

2. 投诉：金海马市场搬迁以后要建什么？

【网友建议】

建议：凯旋路八一路口急需建设人行过街天桥

网友：凯旋路八一路口地处城市核心，急需建设人行天桥，原因如下：一、路口周围社区、单位、银行众多，人流车流量大。二、紧邻路口有一所小学和一所幼儿园，每天学生上下学存在安全隐患。三、凯旋路有中央绿化带，路面宽阔，过马路时间长，经常走到一半就过不去。四、路口南北向红绿灯已经失效很久，由于是丁字路口，西向东电动车不看红灯，南北向过路口险象环生。

建议：老城区墨香路附近修建公厕

老城区墨香路上没有公厕，附近居民密集，工地民工较多，经常有人在悠山郡南面草丛里大小便，造成环境污染，不利于城市文明建设。建议墨香路附近修建公厕，方便居民，也美化环境。

(洛阳网记者 马青 整理)

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