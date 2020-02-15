洛阳何时能引进带状疱疹疫苗？丨百姓呼声每日简报

9月22日0时--9月22日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计201条，已回复的帖子56条，未回复帖子145条。其中，市卫健委、市交通局、市热力公司、市城市管理局、市自然资源和规划局、洛龙区等单位回复积极。

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【热帖】

· 中州路绿化喷灌系统无人管理导致行人摔倒

· 东升二小景华路校区变相要求开通校信通

· 洛阳何时能引进带状疱疹疫苗？

· 玄武门大街东延工程如何规划？

· 2020年退休工资是否会调整？

· 升龙广场小区采暖费为何不按流量计费？

· 积翠南街人行道施工为何突然停工？

· 二广高速关林站改扩建工程何时能完工？

· 开元壹号物业禁用门禁卡 强制推行人脸识别系统

· 宜阳县滨河新城小区外墙瓷砖脱落 存在安全隐患

· 市实验小学恒大校区西区门口交通混乱 车辆乱停乱放

【已回复】

1. 咨询：洛阳何时能引进带状疱疹疫苗？

市卫健委回复：带状疱疹疫苗是二类自费疫苗，由各县区疾控中心根据需求情况在省平台自行采购，据了解，带状疱疹疫苗由于接种量少，目前我市各区疾控中心暂时未采购该疫苗，如果市民朋友们对该疫苗有需求，可以向区疾控中心反映，区疾控中心会根据需求情况适量采购该疫苗，满足群众接种需求。洛龙区疾控中心电话60691538，涧西区疾控中心电话64905379，西工区疾控中心电话63211030，老城区疾控中心电话63600760，瀍河区疾中心电话63969292。

2. 投诉：东升二小景华路校区变相要求开通校信通

涧西区回复：东升二小在2017年初就已停止使用校信通。为培养学生养成自己记作业的良好习惯，学校还专门为每位学生印制了《东升二小家校联系册》，《东升二小家校联系册》中的一项重要内容就是让学生每天自己记录当天的作业内容及要求。对于您反映的问题，学校已进行自查自纠，在今后的工作中，学校将进一步规范教师布置作业的路径，培养学生养成自主学习的良好习惯。

3. 投诉：中州路绿化喷灌系统无人管理，导致行人摔倒受伤

市城市管理局回复：为了做好绿化日常养护工作，为市民打造一个优美、舒适的城市环境，我们结合植物配置、上水设施、地形地貌等实际情况采用了浇水软管、绿化水车、园艺喷头、专业滴管带等多种类型的浇灌设施设备，保障了植物生长需求，有效地降低了人工作业劳动强度，提高了工作效率。

为了避免绿化浇灌用水外溢造成尘土外溢，路面湿滑给市民出行带来的不便，一直以来我们要求工作人员在做好日常浇灌工作的同时，根据道路作业实际，加强各类浇水设施的人工值守和巡査力度，同时采取错峰作业措施，基本杜绝了以上现象的发生。

接到您反映的情况后，我们立即对该情况进行核实，也派出专人到现场进行实地查看，绿化浇灌设施与斑马线距离较远，且当天未在该时段浇水，鉴于市区主次道路都在进行清洁、洒水，希望您提供更具体的情况，以便我们工作的进一步改进和提高。

我们将本着有则改之，无则加勉的原则，把工作做的更实、更细、更人性化，为人民管理好城市，让美丽的城市环境惠及到每一位市民。

4. 咨询：玄武门大街东延工程如何规划？

市自然资源和规划局回复：按照2019年第10次规委会审议通过的玄武门大街东延规划设计方案，玄武门大街（新伊大街——二广高速段）自西向东分别由环城北路、九龙台街、启明西路、启明东路组成，道路定位为主干道，主线双向六车道，道路红线宽度为40米。规划在新街、东环路采用立体交叉形式；和万寿街、机车厂路、安居路等次要路口地面为平交；和启明北路、焦柳铁路、二广高速东西向下穿。具体节点规划情况可咨询我局交通市政规划科，地址：新区市民之家五楼，电话：63225271。具体建设时序请咨询市住建部门。

5. 咨询：2020年退休工资是否会调整？

市人力资源和社会保障局回复：2019年河南省在岗平均工资尚未公布，待公布后将统一进行调整。

6. 咨询：升龙广场小区采暖费为何不按流量计费？

市热力公司回复：经核实，去年升龙城、升龙广场、天城一品三个小区由于原供热单位服务不好，计量仪表不准，经政府协调，由我公司临时接管小区的供热服务；并在后期要对小区供热设施进行改造，但由于今年没有筹措到改造资金，目前小区供热设施无法改造，所以本年度仍需按照面积进行采暖费的结算。

7. 投诉：积翠南街人行道施工为何突然停工？

洛龙区回复：由于积翠南街市政人行道存在大量的市政燃气、弱电、公安交通信号等市政管线，管线交叉情况极为复杂，因此，该路段在近短时间由区住建局组织各相关单位交叉作业，实施管线铺设后，方可铺设海绵化改造工作，目前各路段地下隐蔽管线已基本完成，各项目施工单位已全面开始复工，预计23日全部完工。

8. 咨询：二广高速关林站改扩建工程何时能完工？ 市交通局回复：按照市委、市政府关于二广高速公路洛阳城区段关林枢纽互通的规划方案，需对现有关林收费站进行拆除新建。目前关林收费站新建项目已立项，待工程开工建设后，才能确定具体开通时间并及时对社会发布公告。 9. 投诉：开元壹号物业禁用门禁卡 强制推行人脸识别系统 洛龙区回复：目前我市按照公安部门天眼识别系统“智慧型小区”建设，各小区均要实行人脸识别，人脸识别系统仅限于小区出入。建议小区业主积极配合物业企业工作，纳入人脸识别系统。

【尚未有结果】

1. 投诉：市实验小学恒大校区西区门口交通混乱，车辆乱停乱放

2. 投诉：宜阳县滨河新城小区外墙瓷砖脱落，存在安全隐患

【网友建议】

建议：在秦岭南路江南路口和渠北路口安装违章抓拍设备

网友：近期夜间经常有大货车从秦岭南路呼啸而过，沿路抛洒石子，并且还闯红灯。建议在秦岭南路江南路口和渠北路口安装违章抓拍设备，对大车违法行为抓拍，有效保障道路通行环境。

建议：公交改线应及时标明改线车辆临时停靠点

网友：洛阳市中心医院门前施工断行，部分公交车辆需调整行驶线路，建议公交集团尽快向市民明示改线后公交车的行驶路线，以及沿途停靠站点，方便市民出行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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