全市城市道路新式路名牌更换安装范围？丨百姓呼声每日简报

9月23日0时--9月23日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计183条，已回复的帖子39条，未回复帖子144条。其中，市公安局、市教育局、市文物局、市城市管理局、洛龙区等单位回复积极。

9月23日0时--9月23日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计183条，已回复的帖子39条，未回复帖子144条。其中，市公安局、市教育局、市文物局、市城市管理局、洛龙区等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳外国语学校初三年级利用“十一”假期补课是否合理？

· 市中心医院北门车辆乱停乱放交通混乱

· 河洛路白营村路口有斑马线无红绿灯

· 全市城市道路新式路名牌更换安装范围？

· 北魏帝王陵园中景陵两侧的墓室为何不对外开放？

· 网友发帖称安乐镇西岗村村委私自锁车

· 偃师一实小随意让学生订阅各种教辅资料

· 如何领养无人认领的犬只？

· 洛阳的居住证能否在网上续签？

· 润泽苑小区“热媒置换”需业主承担费用，是否合规？

· 新安县高速收费站洛阳方向入口何时能开通？

【已回复】

1. 咨询：全市城市道路新式路名牌更换安装范围？

市城市管理局回复：1.更换范围，除伊滨区外，全市已命名的城市道路路名牌全部更换为新式路名牌。2.市管道路路名牌由城市管理局组织更换，按新路名牌厂家供货速度，按计划、区域分步实施。3.区管道路路名牌由城市管理局指导各区实施更换。

2. 投诉：洛阳外国语学校初三年级利用国庆假期补课。

市教育局回复：洛阳外国语学校国庆节、中秋季初中放假时间为10月1日-8日，学校按要求放假。应广大毕业班家长和学生的要求，学校决定10月5日-8日免费义务开放教室、操场，为自愿在学校自主学习、体育锻炼的学生提供辅导。对于学生是否到校不强制要求，完全尊重学生和家长意愿。

3. 投诉：安乐镇西岗村村委私自锁车。

洛龙区回复：我镇包村部门立即联系西岗村干部了解情况。现回复如下：西岗村是典型的城中村，不包括外来租房户，仅本村村民登记的车辆就有480余辆。近年来机动车逐年增多，车辆乱停乱放，村内道路拥堵日益突出，因停车造成的纠纷时有发生，同时还存在严重的消防安全隐患，村民反映非常强烈，停车难已被上级列为民生实事督办事项。为解决上述矛盾，使村民出行更方便，消防车救护车畅通无阻，西岗村依据“4+2”民主决策程序，于2020年4月25日经党员、村民代表大会表决通过了《西岗村车辆管理办法》。该管理办法第四项规定：本村内所有车位均为公用车位，不得以任何理由在车位上安装地锁或摆放物品占车位，所有车辆一律停放在停车位以内，否则将按占用消防通道处理，采取锁车并罚款200元。西岗村制定村内车辆管理办法属于村民自治范围内事项，依法依规，有据可查。 《西岗村车辆管理办法》表决通过后，随即在全村张贴公告，已经在五个月前履行了提前告知义务，广大本村村民和外来人员的车辆都能自觉遵守管理办法，极个别违规停放的，也会主动到村委会接受处罚。

4. 建议：市中心医院北门车辆乱停乱放交通混乱。

市公安局回复：关于您反映的问题，辖区金谷交巡大队已知悉并已安排执勤交警加大中心医院周边路段的管理力度，对存在交通违法行为的车辆依法予以处理，维护正常交通秩序。如果网友发现其他交通违法行为，也可直接拨打110报警，我们将安排警力迅速到场依法处理。

5. 投诉：河洛路白营村路口有斑马线无红绿灯。

市公安局回复：经核实，河洛路孙白路口已设置移动红绿灯，而河洛路爱民路因距离上一信号灯距离较短，且因火炬大道施工导致近期河洛路车流量大，不适合再次设置红绿灯。期间大队会全力做好河洛路沿线的巡逻管控，确保周边道路的安全畅通。

6. 咨询：北魏帝王陵园中景陵两侧的墓室为何不对外开放？

市文物局回复：北魏帝王陵园中景陵两侧的墓室是九十年代“复原”出来的。元怿墓和元乂墓原址在孟津和洛孟公路澶河岸边。目前该馆正在进行整体提升改造项目，为了更好地保护景陵，决定将复原的这两座王墓回填不再做模拟展示。

7. 咨询：如何领养无人认领的犬只？

市公安局回复：领养需要的材料：一、个人凭身份证原件复印件，到犬只留检所签字领养。二、单位领养的需要单位出具委托书，加盖单位公章，由被委托人持身份证原件复印件和委托书原件到犬只留检所签字领养。

8. 咨询：洛阳的居住证能否在网上续签？

市公安局回复：河南省居住证不能网上延期。居住证延期需持证到现场办理，延期后居住证卡体表面显示暂住信息会更新，同时卡体内芯片和系统内登记信息也会同步更新。

9. 咨询：润泽苑小区“热媒置换”需业主承担费用，是否合规？

市城市管理局回复：为保证2020-2021年采暖期的正常供暖，在2019年停运拆除明珠热源厂、七一路热源厂、新区调峰热源厂、高新热源厂11台燃煤锅炉，西工、瀍河、老城、高新区域已实施“热媒置换”200余万平方米供暖面积改造的基础上，按照工作部署，在2020年停运拆除大唐双源蒸汽供热机组后，需及时对涧西区、西工区约600余万平方米原蒸汽供暖居民小区和单位的供热管网至热力站的设施设备进行“热媒置换”改造。按照《洛阳市集中供热条例》要求，原则上要进行小区直供直管改造，但考虑到小区多、面积大、时间短的实际，在充分调研、尊重民意的基础上。结合2019年“热媒置换”工作经验，按照“谁的产权谁负责”、“谁经营谁负责”的原则，供热单位负责对小区外的城市供热主管网进行改造，小区内的相关改造工作由产权人和经营者负责组织实施。各小区、各单位可自行依法改造，亦可委托供热单位改造，对于委托供热单位改造的，供热单位会出具改造方案和工程造价书，双方协商一致后方可实施。对于原转供小区想改为直供的，供热单位勘查现场后出具转供改直供的方案，小区三分之二以上业主接受改造方案的，供热单位方可实施转供改直供的相关工作。为了加快该项工作的进度，供热单位推出了相关优惠政策。供热单位负责对小区外的城市道路供热主管网先期进行改造。小区供热设施分三类情况改造实施：一是直供暖小区：原由供热企业直接负责的，供热企业予以直接出资改造，无需业主承担任何费用；二是转供暖小区：由于历史原因遗留的转供小区，原则上由原管理单位(物业)出资改造，无需业主承担任何费用。三是其他情况：原转供暖小区的管理单位(物业)不愿或无力出资改造的小区，经小区2/3业主签字同意，先期由供热企业出资予以改造，改造后转交供热企业直接管理。

【尚未有结果】

1. 投诉：偃师一实小随意让学生订阅各种教辅资料。

2. 咨询：新安县高速收费站洛阳方向入口何时能开通？

【网友建议】

建议：及时维修河洛路与金鑫路交叉口的交通信号灯

网友：河洛路与金鑫路交叉口自西向东方向的交通信号损坏，给过往的车辆和行人带来交通安全隐患。建议及时维修该路口的信号灯，确保群众安全出行。

建议：拆除中州渠两侧的违章建筑

网友：中州渠南北两侧私搭乱建的围栏小院非法占据了原本不宽的道路，严重影响周边环境，也给居民出行造成不便。建议拆除中州渠两侧的违章建筑，还路于人。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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