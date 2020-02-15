洛阳地铁开通后是否能和公交实现一卡通？丨百姓呼声每日简报

9月21日0时--9月21日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计212条，已回复的帖子58条，未回复帖子154条。其中，市卫健委、市轨道交通集团、市文化广电和旅游局、水务集团新区热力分公司等单位回复积极。

9月21日0时--9月21日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计212条，已回复的帖子58条，未回复帖子154条。其中，市卫健委、市轨道交通集团、市文化广电和旅游局、水务集团新区热力分公司等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳地铁开通后是否能和公交实现一卡通？

· 限养区域严禁饲养犬只种类有哪些？

· 兴洛西街与关林路口地铁施工噪音巨大

· 隋唐城遗址植物园内地砖翘起存在安全隐患

· 接种HPV疫苗为何不能使用医保卡？

· 外地户口持洛阳社保卡能办理旅游年票吗？

· 2017年前的暖气过热费能否取消？

· 新伊大街北延工程何时开工建设？

【已回复】

1. 建议：洛阳地铁开通后是否能和公交实现一卡通？

市轨道交通集团回复：根据市委、市政府工作部署，目前轨道集团已与公交集团、交通一卡通公司就此问题进行了对接，具体的洛阳地铁乘车方案还在研究制定中。洛阳地铁乘车码将会实现多城市之间的互联互通，后续将接入城轨易行平台，实现跨城市间二维码乘车。

2. 咨询：限养区域严禁饲养犬只种类有哪些？

市公安局回复：根据我市养犬管理相关法规，对禁养犬只和无证犬只依法收缴。《洛阳市养犬管理办法》、《河南省禁养犬只名录》早已对禁养犬只做出规定，并多次通过多种渠道进行宣传。被抓的犬只不会被屠杀。我们支持依法文明养犬行为，保护依法养犬群众的合法权利，同时，也要打击违法养犬行为，保障其他群众的合法权益。具体您可拨打63133267详细咨询。

限养区域严禁饲养以下犬只，按照《河南省物业管理区域内禁养犬只名录》规定，限养区域严禁饲养以下犬只：

40种烈性犬种：

藏獒、牛头梗、秋田犬、德国牧羊犬、比特犬、阿富汗猎犬、土佐犬、高加索牧羊犬、中亚牧羊犬、纽芬兰犬、罗威纳犬、阿根廷杜高犬、威玛犬、美国斯塔福梗、法国斗牛犬、纽波利顿犬、俄罗斯牧羊犬、马士提夫獒犬、卡斯罗犬、杜宾犬、拳狮犬、波音达猎犬、中华田园犬、川东猎犬、凯丽蓝梗、马里努阿犬、爱尔兰猎狼犬、巴西非勒犬、格力犬、贝林登梗犬、巴仙吉犬、猎鹿犬、可蒙犬、法兰德斯牧牛犬、澳洲牧羊犬、伯德梗、边境梗、狼青犬、昆明犬、荷兰毛狮犬等40种犬种，以及具有上述血统的杂交犬和具有攻击性的其他犬种。

10种大型犬种：

大丹犬、寻血猎犬、雪达犬、圣伯纳犬、大白熊犬、阿拉斯加雪橇犬、伯恩山犬、古代牧羊犬、大麦町犬、猎狐犬。

禁养的其他大型犬体高标准：

体高超过55厘米的成年犬只(站立时从肩胛部最高点到地面的距离)。

3. 投诉：兴洛西街与关林路口地铁施工噪音巨大。

市轨道交通集团回复：您所投诉的兴洛西街与关林路交叉口的地铁施工扰民。由于现场施工噪声，对您和您家人产生的困扰及影响，我方表示歉意；近期因为我方正在施工关林大道站附属结构。对于您说的现场人员态度蛮横，我方已进行教育，为了洛阳市人民能够早日乘坐上“自己”的地铁，正在按照上级单位工期进行施工，目前我方采取以下措施降低噪音：1、按照声音大小分为白班、夜班。白天现场施工声音较大工序，夜间进行声音较小的工序。2、我方将关林大道站四周全部采用围挡封闭，以此阻挡声音的传播。3、我方在施工前对声音大的设备操作人员进行培训，尽可能采取熟练人员进行设备操作。取得的效果：近期我方严格按照以上措施进行现场管理，声音得到了明显的降低，投诉人员直线下降。

4. 投诉：隋唐城遗址植物园内地砖翘起，存在安全隐患。

市城市管理局回复：我园收到您的诉求后高度重视，立即了解情况，对全园设施进行了排查，抓紧修补，同时引以为戒，并举一反三，加强园内设施维修更换工作，给游客带来一个干净舒适的游园环境。

5. 咨询：接种HPV疫苗为何不能使用医保卡？

市卫健委回复：根据国家医保局印发的《基本医疗保险用药管理暂行办法》，自2020年9月1日起，包括预防性疫苗在内的8类药品不纳入医保目录。HPV疫苗就是预防性疫苗。如果您对《基本医疗保险用药管理暂行办法》还有疑问，可以向医保局咨询。

6. 咨询：外地户口持洛阳社保卡能办理旅游年票吗？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：持社保卡可以办理洛阳旅游年票。您的社保卡只要是C开头，带着社保卡和本人身份证就可以直接办理。具体情况，您可以在工作时间(上午 08:30-12:00 下午 14:00-17:30)咨询洛阳旅游年票管理办公室电话为：62110000 62110003。

7. 建议：2017年前的暖气过热费能否取消？

水务集团新区热力分公司回复：根据洛发改(2017)4号文件规定：一、自2017-2018年采暖期起，取消基本热费政策，对不用热居民用户不再按现行热价25%收取基本热费。二、不用热居民用户以往年度欠缴的基本热费，仍需按照原标准补缴。

【尚未有结果】

1. 咨询：新伊大街北延工程何时开工建设？

【网友建议】

建议：大力开发洛宁县西子湖景区

网友：洛宁县西子湖景区位于洛河中游，因商圣范蠡曾携美女西施泛舟戏水而远近闻名。西子湖湖畔拥有非常唯美的自然风光，山水相连，美轮美奂。但是在景区的开发与完善上，并没有达到理想的效果。建议大力开发洛宁县西子湖景区，完善周边基础设施，吸引更多的游客前来休闲度假。

建议：优化西环路与孙石路交叉口信号灯设置

网友：西环路与孙石路交叉口，中国石化加油站门口的信号灯配时不合理，早高峰从辅路右转的车辆很多，部分车辆逆行插队右转，导致交通混乱，压车严重。建议交管部门实地调研，优化该路口信号灯设置，缓解交通压力。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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