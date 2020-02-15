“十一”假期洛阳旅游年票能否使用？丨百姓呼声每日简报

9月18日0时--9月18日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计197条，已回复的帖子55条，未回复帖子142条。其中，市卫健委、市公交集团、市水务集团、市文化广电和旅游局、市龙门园区管委会等单位回复积极。

9月18日0时--9月18日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计197条，已回复的帖子55条，未回复帖子142条。其中，市卫健委、市公交集团、市水务集团、市文化广电和旅游局、市龙门园区管委会等单位回复积极。

【热帖】

· “十一”假期洛阳旅游年票能否使用？

· 洛阳市第一人民医院挂号窗口工作人员态度差

· 智能化路内停车缴费系统存在漏洞

· 国家免费发放的儿童营养包如何领取？

· 洛龙区科技园社区卫生服务中心疫苗库存长期不更新

· 瀍河区第二实验小学门前的路何时能修好？

· 兴洛湖乐道存在安全隐患

· 西工区纱厂路保利大都会夜间施工扰民

· 龙门草郜路为何又封路？

· 华原小区部分业主不交水费导致小区限时供水

【已回复】

1. 咨询：“十一”假期洛阳旅游年票能否使用？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：无特殊情况，办理洛阳旅游年票之后5天全年可以正常使用。目前，龙门石窟景区在洛阳旅游年票景区范围。根据刚刚了解到的情况，持洛阳旅游年票进入龙门石窟景区需要预约，具体请咨询龙门石窟景区电话：65980972。由于今年疫情防控的需要，可能还有些景区会根据卫生防疫部门的要求，对游客进行一定数量的限制，采取一些预约措施，请您在去目的地之前，关注目的地景区微信公众号进行查询，也可以通过114查询景区号码，具体了解景区最新的入园信息。

洛阳旅游年票官方网站：http://luoyangnianpiao.com/detaile.html

洛阳旅游年票管理办公室电话：62110000 62110003

2. 咨询：第一人民医院窗口工作人员态度差。

市卫健委回复：经了解，诉求人于2020年9月11日上午到第一人民医院做核酸检测，因该院门诊收费处工作人员对挂号充值及缴费的种类和方式告知不充分，造成诉求人误解从而产生不满投诉。

接到投诉后，医院门诊收费处负责人于9月18日10时与诉求人取得联系，首先对该院工作人员因服务态度问题引发的投诉表示歉意，同时向诉求人详细讲解了目前该院为患者提供的多元化、信息化的挂号途径和充值、缴费流程，及下一步改进措施，诉求人表示满意。

针对收费处当班工作人员服务态度不佳、沟通不到位的问题，医院做出以下处理：一是责令该工作人员对其不当行为作出书面检查，二是扣罚其当月绩效工资100元。

院方表示，今后将进一步加强对收费处工作人员服务技巧的培训，改进门诊收费工作流程，为患者提供更加优质的就医服务，积极改善患者就医体验。

3. 投诉：智能化路内停车缴费系统存在漏洞。

弘义集团回复：经过后台系统核实您本次停车确实是在新能源车辆免费时段，由于设备故障录入情况有误产生了计费，很抱歉给您带来困扰，您可以拨打400-0379-555联系我们，客服人员将为您退款。智能化路内停车泊位改造工作于今年9月1日正式启动，尚处于试运行阶段，部分设备系统还需要优化和完善，广大车主如果遇到停车收费或其他问题都可以拨打洛阳城市停车热线电话400-0379-555咨询解决。

4. 咨询：国家免费发放的儿童营养包如何领取？

市卫健委回复：洛阳市在嵩县、洛宁县、汝阳县、栾川县、宜阳县、伊川县实施贫困地区儿童营养改善项目，发放对象为贫困地区6-24月龄婴幼儿，可在乡镇卫生院或村卫生室领取儿童营养包。

5. 投诉：洛龙区科技园社区卫生服务中心疫苗库存长期不更新。

市卫健委回复：经核实,因今年8月1日起小豆苗预约系统升级后与河南省疫苗信息平台同步不及时，更新库存时出现误差，所以近期没有更新。疫苗信息如有变动，科技园社区卫生服务中心会在小豆苗门诊通知项目上告知，同时会在小豆苗上第一时间通知大家。疫苗接种科负责人已电话告知诉求人近期关注门诊通知，就能了解疫苗信息，诉求人表示理解。下一步科技园社区卫生服务中心将不断完善网上预约功能，让电子化设备发挥出更大功效，提高整体效率，更好的为辖区儿童服务。

6. 投诉：瀍河区第二实验小学门前的路何时能修好？

瀍河区回复：经了解，此处工程9月30日之前完工。

7. 投诉：兴洛湖乐道存在安全隐患。

市城市管理局回复：兴洛湖乐道高架桥梁段为纯钢制结构，设计使用MMA铺装是为了与桥面有更好的粘连性，MMA是甲基丙烯酸聚酯材料的简称，该材料以其良好的柔韧性、耐候性及密水性等特点，被广泛应用于人行通道、人行天桥。作为乐道的铺装材料首先要满足足够的抗滑效果(即表明看起来很粗糙)；其次MMA具有足够的强度，满足耐久性需要，其表面的凸起颗粒强度和沥青路面、人行道透水砖的强度相当。

在此，我们也呼吁各位市民和游客，兴洛湖乐道作为市民运动健身的场所，局部坡度较大，幼儿及体弱老人建议在成人保护下游憩，避免出现不必要的安全事故。

8. 咨询：龙门草郜路为何又封路？

市龙门园区管委会回复：为了解决园区居民的出行难问题，管委会对原草郜公路进行提升改造，因原有道路坡陡路窄、且部分路段临崖，现需对道路进行降坡处理，为保障附近居民出行安全及施工安全，需封闭施工。目前，东西草店的居民出行，每日6点-8点，18点-19点可以从景区通行，其他时段可绕行西山道路。为了减少对附近居民的影响，我们已要求施工单位压缩施工工期，加快施工进度，争取早日通车，短期的不便，是为了长期的便捷。再次感谢您对龙门园区工作的监督、支持和理解。

9. 投诉：华原小区部分业主不交水费导致小区限时供水。

市水务集团回复：经落实，涧西区华原小区属我公司注册总表管理客户，原由南鹏物业对总表内部进行用水管理。管理单位拖欠2020年6-9月水费，经多次催要无果。根据《洛阳市城市供水管理办法》有关规定：“客户连续两个月不缴纳水费的，城市供水企业可暂停供水”。为尽量保障居民生活用水，维护社会稳定，我公司积极联系涧西区物业办、南昌路办事处创建办、南昌路办事处物业办，组织华原业主委员会、小区新聘物业公司豪城物业及原物业公司南鹏物业共同协商，已就解决欠费问题达成一致，在此期间并未暂停供水。我公司仅将停水通知送达物业及业委会，并未直接在小区内张贴公示。

【尚未有结果】

1. 投诉：西工区纱厂路保利大都会夜间施工扰民。

【网友建议】

建议：洛阳地铁开通后与洛阳公交实现一卡通、一码通

网友：为进一步方便市民乘坐公共交通出行，建议洛阳地铁开通后与洛阳公交实现一卡通、一码通。

建议：提升改造瀛洲路瀛洲桥北至五三四医院慢车道

网友：瀛洲路瀛洲桥北至五三四医院段慢车道夜间照明不足，路两侧树木将本就昏暗的路灯遮盖的严严实实。此外，该段下班高峰期时非机动车辆较多，路面坑洼不平，加上灯光昏暗，存在安全隐患。建议提升改造该路段，确保居民交通安全。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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