周山大道与机场西路口如何规划？丨百姓呼声每日简报

9月17日0时--9月17日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计223条，已回复的帖子47条，未回复帖子176条。其中，市交通局、市税务局、市轨道交通集团、市自然资源和规划局等单位回复积极。

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【热帖】

· 洛阳地铁二号线是否向北延长？

· 周山大道与机场西路口如何规划？

· 购买二手房需要缴纳哪些税费？

· 瀍河区新建的6座小游园具体位置在哪？

· 新区科目三铭源考场是否要停用？

· 代人办理新车上牌入户需要哪些材料？

· 936路公交车洛阳至济源的途经站点有哪些？

· 伊滨区汉魏大道北引线工程何时能完工？

【已回复】

1. 咨询：周山大道与机场西路口如何规划？

市自然资源和规划局回复：根据方案，周山大道设置高架匝道连接机场枢纽。

2. 咨询：洛阳地铁二号线是否向北延长？

市轨道交通集团回复：我市正结合洛阳市国土空间规划的编制，开展城市轨道交通线网规划修编及二期建设规划相关工作，结合目前线网修编工作，现阶段拟报建2号线二期延长线具体线路走向分布，待有新进展后将及时向社会和公众予以公布，请您持续关注。

3. 咨询：购买二手房需要缴纳哪些税费？

市税务局回复：涉及的税费有个人所得税1%(满五年且唯一住房可以减免)，增值税及附征5.3%(满两年可以减免)和契税，根据财税{2016}23号文件，对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税，三套及以上契税税率为4%。网络回复仅供参考，具体您可以拨打12366纳税服务热线或咨询主管税务机关。

4. 咨询：瀍河区新建的6座小游园具体位置在哪儿？

瀍河区回复：2020年我区新建小游园6个，目前，除启明游园东侧小广场因中州渠护坡支护工程施工场地需要，物料堆砌，其余已全部完成，暂计划10月底前对外开放，其余5个已基本完工，已对公众开放，现将具体位置说明如下:一、邢家堂游园二期：310国道上窑村西南地块，朱樱湖西侧。二、中信游园：瀍涧大道与中信大道交叉口东北地块。三、党组路口袋游园：瀍涧大道与党组路交叉口附近。四、常平西街周边口袋游园：瀍涧大道(驾鸡沟至陇海街)两侧地块。五、五四社区口袋游园：瀍涧大道(陇海街至党组路)两侧地块。

5. 咨询：新区科目三铭源考场是否要停用？

市公安局回复：目前驾管所从未接到上级部门停用新区考场的通知，考试预约计划按正常名额投放中，请您根据自己的出行时间进行预约考试，请您关注洛阳交警官方微博微信，不要相信所谓小道消息。

6. 咨询：代人办理新车上牌入户需要哪些材料？

市公安局回复：请持车主身份证原件、代办人身份证原件、车主写的委托书、购车发票、合格证、车辆照片、车架号拓印膜、驾驶车辆到车管所办理。注：车辆购置税请到国税局缴纳，车辆交强险请到保险公司购买。

7. 咨询：936路公交车洛阳至济源的途经站点有哪些？

市交通局回复：936路公交途经站点:洛阳汽车站客运区、定鼎路、孟津城区站(洛吉快速，在公交站牌处乘车)白鹤、吉利、坡头、留养、鸿运楼、济源客运中心站。

【尚未有结果】

1. 咨询：伊滨区汉魏大道北引线工程何时能完工？

【网友建议】

建议：文博体育公园增加单杠等健身器材

网友：文博体育公园自开园以来受到市民的热烈欢迎，球类运动场地基本满足了运动爱好者的需求，但是缺少健身器材，不能满足市民的锻炼需求。建议文博体育公园增加单杠等健身器材，为市民锻炼提供方便。

建议：新街桥设立机动车辆和非机动车辆隔离栏

网友：新街连通新伊大街的新街桥，桥面机动车和非机动车道之间未设置隔离栏杆，导致机动车辆和非机动车辆混行，交通混乱，并且桥上各类车车速都特别快，交通事故频发，建议在桥上加设隔离护栏，减少交通安全隐患。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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