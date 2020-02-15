流感疫苗一直缺货怎么办？丨百姓呼声每日简报

9月15日0时--9月15日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计252条，已回复的帖子57条，未回复帖子195条。其中，市工商局、市卫健委、市热力公司、市城市管理局、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 流感疫苗一直缺货预约不上怎么办？

· 今年是否设置月饼临时销售摊点？

· 洛阳至嵩县何时能开通城际公交？

· 洛轴中心幼儿园开设课外班、延时班收费是否合理？

· 网购的衣服材质与商家描述不符怎么办？

· 小学生班级人数是否有标准限制？

· 涧西区新开放的城市书房位置在哪儿？

· 古仓街和环城北路未来如何规划？

· 丽春路兴隆新村今年能否安装暖气？

· 换置新车是否可以保留旧车原牌照？

· 瀍河区哪里有老年大学？

【已回复】

1. 投诉：流感疫苗一直缺货预约不上怎么办？

市卫健委回复：流感疫苗是二类自费疫苗，由各县区疾控中心在省平台自行采购，据了解，我市各县区疾控中心均已经开始在省非免疫规划疫苗采购平台采购流感疫苗，由于今年流感疫苗接种需求量大，每一批疫苗到货后很短时间内就会接种完，有接种需求的群众请多向辖区社区卫生服务中心咨询疫苗到货时间，如有疫苗到货可尽快前往接种。涧西区疾控中心64905379，西工区疾控中心63211030，老城区疾控中心63600760，瀍河区疾控中心63969292，洛龙区疾控中心60691538。

2. 咨询：今年是否设置月饼临时销售摊点？

市城市管理局回复：1.根据6月份洛阳市文明办、洛阳市城市管理局出台《关于支持地摊经济发展的实施意见》(下称《意见》)，提出要按照民生优先、放管结合、规范有序的原则，开放早餐摊点、建立“夜八点市场”、允许有序店外经营，服务自产瓜果销售，进一步繁荣城市经济，引导创业就业，提升消费信心、增强城市活力。2.经区级城市管理部门批准、报市城市管理部门备案，可利用非主干道建立跳蚤市场，每晚八点后开市。市市场监管部门要加强商品质量管理，不得销售“三无”产品。3.目前已开放涧西区青滇路、浅井南路、丽水路；西工区西工小街；龙门园区龙门大道菜市场街、洛龙区学子街东侧(理工学院至按摩学校段)、龙祥商业街、忠义街、翠云东路(学苑巷至皂角树村口)、关林路(广利街口至厚载门街段)；瀍河区利民南街；老城区南门口街；高新区张庄路、九都西路(天津路至秦岭防洪渠段)；伊滨经开区东棘街(正泰嘉苑段)、提驾庄街等16条道路。4.具体情况请咨询辖区城管局。

3. 咨询：洛阳至嵩县何时能开通城际公交？

市交通局回复：为着力打造南部生态涵养区，助力洛阳副中心城市建设，洛阳交运集团嵩县分公司按照上级总体部署，今年计划对嵩县至洛阳线路实行城际公交化运营。目前，我公司已购置15台高端纯电动32座公交车，运营方案已上报上级部门，待审批后即可投入运营，敬请期待。

4. 投诉：洛轴中心幼儿园开设课外班、延时班收费是否合理？

涧西区回复：关于“洛轴中心幼儿园大班开课外班、延时班收费是否合理”一事，民促中心工作人员迅速与园方进行了情况核实。经核查了解： 1.体能课程为园所免费课程。2.篮球、足球、尤克里里、围棋等课程均由校外机构举办，收费为机构自主收取，家长自愿报名。3.洛轴中心幼儿园属企业办园，应广大双职工家长延时服务要求，幼儿园与本周统计需要延时服务的家庭，并将依据发改委幼儿园延时服务标准收取费用，此项服务为家长自主报名。

5. 咨询：小学生班级人数是否有标准限制？

涧西区回复：小学班额标准：国家定45人，省定55人。56人以上的班叫做大班额，66人以上叫超大班额。

6. 咨询：涧西区新开放的城市书房位置在哪？

涧西区回复：目前新开放城市书房为郑州路城市书房(郑州路59中门面房)、东方文创园城市书房(东方文创园内)、文化宫城市书房(文化宫)、涧河南城市书房(涧河游园)、中州西路城市书房(北大文创园)、蓬莱路城市书房(武汉路与蓬莱路东北角游园)、国美城市书房(南昌路九都路国美商厦)、广州市场城市书房(广州市场步行街)、涧河北城市书房(涧河治理段)。

7. 咨询：古仓街和环城北路未来如何规划？

瀍河区回复：参照2014年控制性详细规划，环城北路北侧、古仓街两侧以绿地为主，两侧各有1所小学；其中，东侧有部分住宅。

8. 咨询：丽春路兴隆新村今年能否安装暖气？

市热力公司回复：经我公司业务部门落实，该小区目前正在进行图纸设计，下一步将进行施工，若有其它需要咨询的可致电我公司服务热线：63005678。

9. 咨询：网购的衣服材质与商家描述不符该怎么办？

市工商局回复：根据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第十二条 投诉由被投诉人实际经营地或者住所地县级市场监督管理部门处理。对电子商务平台经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者的投诉，由其住所地县级市场监督管理部门处理。对平台内经营者的投诉，由其实际经营地或者平台经营者住所地县级市场监督管理部门处理。建议您向淘宝网平台注册地或者该店家注册地所在市场监管部门进行投诉。

10. 咨询：换置新车是否可以保留旧车原牌照？

市公安局回复：使用原机动车号牌的需满足以下全部三个条件：1、车主信息不变；2、在原车主名下使用满一年；3、原车在办理转移登记或注销登记两年内购买新车或二手车的。

【尚未有结果】

1. 咨询：瀍河区哪里有老年大学？

【网友建议】

建议：在永通门大街与聂泰路交叉口安装信号灯

网友：聂泰路与永通门大街交叉口人流量大，车辆较多，部分车辆行驶到路口时不减速，存在安全隐患，建议在该路口安装信号灯。

建议：在孙石路武汉路口安装禁止鸣笛的交通标牌

网友：随着孙石路西环路段通车，过往车辆骤增，大型车辆尤为明显。许多过往的车辆鸣笛现象严重，影响周围居民正常作息。建议交管部门在该路口安装禁止鸣笛的交通标牌，同时加大对该段的治理力度。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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