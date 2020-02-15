今年独生子女父母奖励费何时发放？丨百姓呼声每日简报

9月16日0时--9月16日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计204条，已回复的帖子38条，未回复帖子166条。其中，市公安局、市卫健委、弘义集团、市城市照明灯饰管理处、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

9月16日0时--9月16日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计204条，已回复的帖子38条，未回复帖子166条。其中，市公安局、市卫健委、弘义集团、市城市照明灯饰管理处、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

【热帖】

· 为何不同社区注射的流感疫苗不一样？

· 智能化路内停车如何收费？夜间停车被剐蹭怎么办？

· 今年独生子女父母奖励费何时发放？

· 办理校外教育培训机构需要哪些材料？

· 2021年居民医保征缴期何时开始？

· 县区户口可以在市区报考摩托车驾驶证吗？

· 洛龙区明花家属区老旧小区改造何时动工？

· 洛龙区科目三铭源考场是否要停用？

【已回复】

1. 咨询：今年独生子女父母奖励费何时发放？

市卫健委回复：据了解，2020年各县区独生子女父母奖励费的发放工作正在加紧进行中，各县区由于本县区财政拨款时间有先后，所以发放到个人账户的时间也不同，具体情况可以向户籍所在地社区咨询。

2. 咨询：为何不同社区注射的流感疫苗不一样？

市卫健委回复：接到网友诉求后，我委工作人员与诉求人进行了电话沟通，了解到诉求人的孩子接种的是鼻喷流感疫苗，家里老人接种的成人流感疫苗，因两种流感疫苗不同，遂产生疑问。工作人员告知诉求人我们成人接种的流感疫苗属于灭活疫苗，使用肌内注射的方式接种，而鼻喷流感疫苗属于减毒活疫苗，以鼻腔喷雾给药的方式接种。只有3岁到17岁的孩子才能接种鼻喷流感疫苗，但对疫苗成分过敏者，正在接受免疫抑制治疗者，患有癫痫和其他神经系统疾病、鼻炎者，还有发热者，均不宜接种。鼻喷流感疫苗比以往的流感疫苗保护效果更好，以往的流感疫苗，一般在注射接种后的两周至一个月产生抗体，而鼻喷流感疫苗接种3天就会产生黏膜免疫。我市各社区卫生服务中心接种的二类自费疫苗均由县区疾控部门在河南省非免疫规划疫苗采购平台采购，市民朋友可以放心接种。

3. 咨询：办理校外教育培训机构需要哪些材料？

市教育局回复：根据《洛阳市校外培训机构设置标准》，面向中小学生实施的与学校文化教育课程相关或者与升学、考试相关的非学历教育培训机构实行属地审批管理的原则。各县(市、区)教育行政部门负责本辖区校外培训机构的规划、审批、管理等工作。《洛阳市校外培训机构设置标准》可在洛阳教育城域网查看，申办清单请到您计划申办的培训机构所在辖区教育局获取并申办。

4. 咨询：智能化路内停车如何收费？夜间停车被剐蹭怎么办？

弘义集团回复：我市路内停车收费标准按照洛发改{2018}2号文件标准执行，7时至23时小型汽车每次三元，中型汽车每次五元，大型汽车每次八元，过夜不分车型每次十元。二十四小时跨时段按照过夜标准收取费用，新能源车半价收取。车辆如有被剐蹭等意外情况，建议车主先及时报警处理，我们也会督促停车场项目公司及时配合与处理。

5. 咨询：2021年居民医保征缴期何时开始？

市人力资源和社会保障局回复：2021年居民医保征缴期还未开始，政策尚未公布，请于第四季度关注我市中心在《洛阳日报》、广播电视新闻及微信公众号上公布的征缴政策文件。

6. 咨询：县区的户口可以在市区报考摩托车驾驶证吗？

市公安局回复：根据您描述的情况，可以在洛阳市区报考摩托车驾驶证，请您到市区各个车管中队或者县区指定的医院体检，体检合格后带上身份证、驾驶证、体检表、现金(初次申领170元、增驾120元)，到邙山驾校摩托车考试中心报名。

【尚未有结果】

1. 咨询：洛龙区科目三铭源考场是否要停用？

【网友建议】

建议：优化瀍涧大道苗南段信号灯设置

网友：瀍涧大道和英雄路交叉口高架正在施工，东西向直行无法通行。目前的东西向红绿灯是先直行后左转，建议设置成直行灯和左转灯同时亮灯，提高通行效率。

建议：尽快清理孙白路口到后营菜市场段人行道上的障碍物

网友：孙白路口到后营菜市场段路南人行道上，有很多混凝土底座，大约一米多长，上面还有裸露的钢筋，长期占据人行道，给居民带来很大的不便，并存在安全隐患。建议相关部门尽快督促施工方清理人行道上的障碍物，确保行人通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。