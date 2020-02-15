“十一”假期学生是否可以跨省旅游？丨百姓呼声每日简报

9月14日0时--9月14日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计264条，已回复的帖子69条，未回复帖子195条。其中，市教育局、市公交集团、市城市管理局、市文化广电和旅游局（旅游）等单位回复积极。

9月14日0时--9月14日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计264条，已回复的帖子69条，未回复帖子195条。其中，市教育局、市公交集团、市城市管理局、市文化广电和旅游局(旅游)等单位回复积极。

【热帖】

· “十一”假期学生是否可以跨省旅游？

· “洛阳公交一小时免费换乘”何时能实施？

· 经适房交易中的“满五年”，从什么时候开始计算？

· 207路公交车未按照规定走公交专用车道

· “十一”假期班超纪念馆是否开馆？

· 关林北路社区自来水改造每家收费七千元是否合理？

· 小时候儿童摄影不给客户底片是否合理？

【已回复】

1. 咨询：“十一”假期学生是否可以跨省旅游？

市教育局回复：按照河南省卫健委相关规定，“十一”假期可以跨省旅游，出游时大家要做好个人防护工作。

2. 咨询：“洛阳公交一小时免费换乘”何时能实施？

市公交集团回复：近期，我单位将“公交一小时免费换乘”项目材料上报相关部门等待批示。

3. 咨询：经适房交易中的“满五年”，从什么时候开始计算？

市住房保障和房产服务中心回复：经济适用住房满五年可上市交易是指从签订购房合同之日起满五年并取得不动产权证后方可上市交易。

4. 咨询：207路公交车未按照规定走公交专用车道。

市公交集团回复：因207路是刚开通的新线路，我们已教育车长遵守公交专用道使用管理规定，并加大该路段的检查力度，发现问题及时纠正处理。

5. 咨询：“十一”假期班超纪念馆是否开馆？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：经与孟津文化旅游局了解，班超纪念馆现正处于施工阶段，“十一”假期不能开放。开放情况将通过媒体公布，您也可以联系孟津县文化旅游部门关注进展，联系电话：67912727。

6. 投诉：关林北路社区自来水改造每家收费七千元是否合理？

洛龙区回复：根据洛阳市实行最严格水资源管理制度考核工作组《关于封闭管网内违法取水自备井的通知》和《洛阳市洛龙区人民政府常务会议纪要》(〔2020〕10号)文件精神，限期内必须将商贸城水电站自备井关闭。 经排查，商贸城水电站自备井供水涉及关林街道办事处镇北路社区1、2号院居民和展览路部分商户，我们及时与北控水务进行对接。水网改造工程由北控水务集团负责实施，为了方便用户采取了关林商管办代收方式，用户还可到市民之家北控水务窗口自行缴费。前期，按照北控水务提供的收费标准，我们及时以通告形式告知居民，并对施工原因、收费标准也做了解释，缴费是按照自愿原则进行收取。此通告是为了让用户提前做好与北控水务的对接工作，用户如对费用有异议，可直接向北控水务进行咨询。 目前，北控水务已开始施工，一切工作正在进展中。下一步我们将进一步加大宣传力度，向居民做好解释工作。同时，督促北控水务加快施工进度，在确保居民有水用的前提下，按时封闭自备井。

【尚未有结果】

投诉：小时候儿童摄影不给客户底片是否合理？

【网友建议】

建议：重新规划洛神广场大门楼阁上有缺口的护栏

网友：近日，本人通过洛神广场的楼阁处，发现护栏有缺口，楼阁护栏距离地面大概有5-7米，小孩在这里玩耍会很危险。建议相关部门实地查看，将护栏的缺口处重新规划，避免发生意外。

建议：优化关林路与兴洛西街交叉口信号灯设置

网友：兴洛西街的关林路两侧都在地铁站施工，没有车能够拐进去，但是信号灯还一直亮着，导致压车严重，交通拥堵。建议交管部门实地勘察，优化关林路与兴洛西街交叉口信号灯设置。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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