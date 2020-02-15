美年大健康体检结果与医院复查结果不符丨百姓呼声每日简报

9月27日0时--9月27日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计165条，已回复的帖子36条，未回复帖子129条。其中，市卫健委、弘义集团、市医疗保障局、市生态环境局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

9月27日0时--9月27日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计165条，已回复的帖子36条，未回复帖子129条。其中，市卫健委、弘义集团、市医疗保障局、市生态环境局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

【热帖】

· 机动车遥感监测尾气超标该如何处理？

· 如何遏制幼儿园“填鸭式教育”？

· 文博体育公园与周山路高架桥下停车场无法使用无感支付

· 美年大健康体检结果与医院复查结果不符

· 流感疫苗如何在网上预约？

· 网友发帖称苏宁正大店9·26活动涉嫌价格欺诈

· 瀍河区第二实验小学的路何时能修好？

· 武汉路打通至九都路如何规划？

· 支付宝微信无法缴纳居民医保，该如何缴费？

· 涧西区科创小镇规划方案何时发布？

【已回复】

1. 咨询：武汉路打通至九都路如何规划？

市自然资源和规划局回复：按照城市路网规划，武汉路向南过郑州路向东南与九都西路连接，规划红线宽度30米。按照市政府工作部署，今年计划打通郑州路(蓬莱路至西环辅路段)，解决现状断头路问题，完善区域路网，未来可走武汉南路、郑州路至西环路。同时孙石路(现状孙白路)提升改造方案已研究。建设单位均为高新区管委会，具体建设计划问题可咨询高新区管委会。

2. 咨询：机动车遥感监测尾气超标该如何处理？

市生态环境局回复：按照省、市文件要求，在城市高排放车辆通行的主要道口，安装机动车遥感监测设备，重点筛查高排放车辆，主要强化对重污染车辆日常监管，为大气污染防治工作提供技术支撑。被监测判定为不合格，暂不会罚款。车辆尾气排放超标引起原因有多种，比如车辆未定期保养燃烧不充分、油品质量差和驾驶方式不当等。我们建议车主抓紧对自己车辆进行维护保养，到正规加油站加油，确保车辆排放达标。

3. 投诉：如何遏制幼儿园“填鸭式教育”？

孟津县回复：2011年国家开始实施第一期学前教育行动计划，对学前教育发展进行了规划，2012年教育部出台《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)，从社会、健康、科学、语言、艺术五个领域对3-6岁儿童认知和发展目标进行了明确，也就是对幼儿园教学内容进行了规范。《指南》出台后，我县先后印制《指南》3万余份，多次免费发放给新入园幼儿家长和全体幼儿园教师学习，并邀请幼教专家每年对全县幼儿教师进行专题培训，也将科学保教作为幼儿园准入及年审的重要指标和日常工作检查的重要内容，同时开展优质园手拉手帮扶和示范引领等系列活动，我县幼儿园保教工作得到不断规范和发展，“小学化”教学得到一定程度的遏制。尽管如此，个别民办幼儿园仍存在不同程度的“小学化”现象。 下一步县教体局将持续要求幼儿园开展以游戏为主保教活动，避免“小学化”教学倾向。加大教师培训力度，提升幼儿教师的业务水平，树立科学保教观念，开展游戏化教学活动。通过家长会、幼儿园开放日、宣传讲座等活动更新家长育儿观念。通过示范引领、送教下乡等活动提高农村幼儿园保教水平。加大检查督查力度，杜绝“小学化”教学活动。认真落实《指南》精神，进一步规范办园行为，积极实施科学保教，满足广大群众对优质学前教育的需求，办群众满意的学前教育。

4. 咨询：文博体育公园与周山路高架桥下停车场无法使用无感支付。

弘义集团回复：文博体育公园与周山路高架桥下停车场为洛阳城市停车平台联网停车场，即做过数据对接，能够显示这些场的位置、剩余泊位等信息，方便市民查找目的地停车场，但不支持支付，所以无法使用您充值的余额。在平台的“找停车场”页面内，对这些不支持支付的场均标注有(联网)字样。其他没有提示标注的停车场与标注有(路内)字样的收费路内泊位均可使用余额支付。洛阳城市停车公众号曾发布过这个信息的解释文章。目前，洛阳城市停车的工作人员正在不断联系洛阳各区的停车场业主，努力将更多停车场接入平台内。同时，还将继续完善平台功能，给用户带来更好的使用感受。

5. 咨询：流感疫苗如何在网上预约？

市卫健委回复：流感疫苗是二类自费疫苗，由各县区疾控中心在省平台自行采购，您可以关注“约苗”微信公众号，进入“打疫苗”，点击“疫苗预约”中的“流感疫苗”进行预约。也可以直接与社区卫生服务中心联系预约。据了解，由于今年流感疫苗接种需求量大，每一批疫苗到货后很短时间内就会接种完，有接种需求的群众请多向辖区社区卫生服务中心咨询疫苗到货时间，如有疫苗到货可尽快前往接种。涧西区疾控中心64905379，西工区疾控中心63211030，老城区疾控中心63600760，瀍河区疾控中心63969292，洛龙区疾控中心60691538。

6. 咨询：支付宝微信无法缴纳居民医保，该如何缴费？

市医疗保障局回复：城乡居民医保缴费期是每年的9月-12月30日。目前，各县市区筹资工作已经陆续启动，缴费端口是根据各县区的筹资进展开启，近期都将陆续开通，请耐心等待。

7. 咨询：涧西区科创小镇规划方案何时发布？

涧西区回复：经查，该小镇的方案正在修订中，尚未发布，敬请关注。

【尚未有结果】

1. 投诉：美年大健康体检结果与医院复查结果不符。

2. 投诉：苏宁正大店9·26活动涉嫌价格欺诈。

3. 投诉：瀍河区第二实验小学的路何时能修好？

【网友建议】

建议：尽快处理孟津县麻屯镇断裂的电线杆

网友：孟津县麻屯镇银溪路与小浪底专线交叉口西南角处，两根电线杆被大货车撞歪，电线杆根部断裂歪倒在电缆线上，摇摇欲坠，十分的危险。附近过往车辆较多，人流量较大，存在严重的安全隐患，建议尽快处理断裂的电线杆。

建议：优化衡山路与老310国道交叉口信号灯设置

网友：衡山路与老310国道交叉口南北方向的红灯是100秒，绿灯只有30秒，南北方向高峰期时容易造成压车，建议交管部门实地调研，优化信号灯设置。

网友：开元大道与二广高速交叉口东20米，向北拐的路口经常发生交通事故，并且由西向东左转的车辆较多，极易拥堵。建议在该路口安装交通信号灯，确保车辆安全通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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